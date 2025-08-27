В Роскосмосе высказались об увольнении главы корпорации «Энергия» Роскосмос опроверг слухи об увольнении гендиректора «Энергии»

Гендиректор Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) Игорь Мальцев не писал заявления об увольнении, передает ТАСС со ссылкой на источник внутри госкорпорации. Он продолжает усиленную работу вместе с командой предприятия, подчеркнул инсайдер.

Генеральный директор РКК «Энергия» Игорь Мальцев исполняет свои рабочие обязанности, вопреки распространившимся фейкам не писал заявления об увольнении и не собирается покидать свой пост, — заявил источник агентства.

По словам представителя Роскосмоса, на данный момент коллектив предприятия работает над созданием космических кораблей «Союз» и «Прогресс». Также в ведомстве «Энергии» находятся проекты пилотируемого корабля нового поколения и Российской орбитальной станции.

До этого Мальцев заявил о тяжелом финансовом положении корпорации. Обращаясь к коллективу, он упомянул многомиллионные долги и неэффективность бизнес-процессов. По его словам, у многих сотрудников пропала мотивация. Мальцев допустил, что компания может оказаться на грани закрытия.