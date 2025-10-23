Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 18:00

Путин поддержал переизбрание Шойгу на одну должность

Путин поддержал переизбрание Шойгу на пост главы РГО

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин поддержал переизбрание секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу на пост президента Русского географического общества. По словам главы государства, которые передает пресс-служба Кремля, Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО.

Сегодня делегатам съезда предстоит избрать президента Русского географического общества. <…> Агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду заслуги [Шойгу] в возрождении РГО, — отметил Путин.

В итоге Шойгу был переизбран на пост президента организации. Делегаты съезда проголосовали за его кандидатуру единогласно.

Ранее президент России предложил объявить 2027 год в стране Годом географии. По его словам, данная сфера очень важна для РФ с политической точки зрения. А главным событием текущего года может стать открытие российского музея географии, уточнил Путин.

РГО в этом году отмечает 180 лет со дня основания. В рамках съезда участники подвели итоги пятилетней деятельности общества, а также определили стратегические направления развития до 2030 года.

Владимир Путин
Сергей Шойгу
назначения
должности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз инвестирует миллионы евро в защиту интернет-соединения
Max «открыл двери» для бизнесменов
Региональный девелопмент: как меняется карта инвестиций вне Москвы
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое для ВСУ оружие
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.