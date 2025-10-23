Путин поддержал переизбрание Шойгу на одну должность

Российский лидер Владимир Путин поддержал переизбрание секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу на пост президента Русского географического общества. По словам главы государства, которые передает пресс-служба Кремля, Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО.

Сегодня делегатам съезда предстоит избрать президента Русского географического общества. <…> Агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду заслуги [Шойгу] в возрождении РГО, — отметил Путин.

В итоге Шойгу был переизбран на пост президента организации. Делегаты съезда проголосовали за его кандидатуру единогласно.

Ранее президент России предложил объявить 2027 год в стране Годом географии. По его словам, данная сфера очень важна для РФ с политической точки зрения. А главным событием текущего года может стать открытие российского музея географии, уточнил Путин.

РГО в этом году отмечает 180 лет со дня основания. В рамках съезда участники подвели итоги пятилетней деятельности общества, а также определили стратегические направления развития до 2030 года.