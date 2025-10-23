Путин предложил объявить 2027 год в России Годом географии

Президент России Владимир Путин в рамках XVII съезда Русского географического общества предложил объявить 2027 год в стране Годом географии. По его словам, география очень важна для РФ с политической точки зрения. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.

С учетом вклада наших географов разных эпох в укрепление государства и высочайшей значимости географической науки прошу правительство проработать возможность объявления 2027 года Годом географии, — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что главным событием текущего года может стать не только закрепление новых карт Российской Федерации, но и открытие музея географии. Путин уточнил, что профильных географических музеев в мире — единицы, и в России он должен появиться «в обязательном порядке».

Ранее сообщалось, что РГО в этом году отмечает 180-летие. В рамках съезда участники подвели итоги пятилетней деятельности общества и определили стратегические направления развития до 2030 года. Выступая перед собравшимися, президент особо отметил историческую роль ученых-географов в достижении победы в Великой Отечественной войне.