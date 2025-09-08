Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого коснется и на сколько вырастут

Осенью бюджетников ждет очередная индексация заработных плат. У части россиян они вырастут на 7,6%. Повышенные выплаты придут уже в ноябре. NEWS.ru рассказывает, как будет проходить индексация и кому именно можно будет рассчитывать на прибавку.

Что известно об индексации бюджетникам с 1 октября

Как рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, у сотрудников, чьи организации и ведомства подчинены федеральным властям (соответственно, финансирование их заработной платы идет непосредственно из федерального бюджета), есть право на индексацию. Среди них:

работники федеральных учреждений: это сотрудники казенных, бюджетных и автономных организаций, находящихся в федеральном подчинении;

федеральные госслужащие: персонал государственных органов, система оплаты труда которых регулируется особым правительственным постановлением № 583;

гражданский персонал в силовых структурах: сотрудники, работающие в воинских частях и подразделениях федеральных органов, где предусмотрена военная служба и приравненная к ней служба.

Индексация предусматривает пересмотр окладов и тарифных ставок, привязанных к окладу, доплаты и надбавки также пропорционально изменяют.

Фиксированные выплаты останутся без изменений, если руководство не примет дополнительных решений по этому поводу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть еще важный нюанс. Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, замруководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко обратила внимание, что повышение запланировано именно для федеральных бюджетных организаций. «Региональные и муниципальные организации будут индексировать заработные платы только по решению конкретного субъекта», — указывает собеседница NEWS.ru.

Кому именно повысят зарплаты с 1 октября 2025 года

Во-первых, индексация затронет бюджетников, работающих в социальной защите, культуре, образовании и здравоохранении, — это врачи, учителя, преподаватели вузов, перечислила в беседе с NEWS.ru профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.

Во-вторых, зарплаты вырастут у военнослужащих, работников МВД, ФСИН, МЧС, Федеральной противопожарной службы и таможенных органов, добавила она. А именно повышение коснется:

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. В данном случае повышение пройдет как по воинским должностям, так и по воинским званиям;

призывников — россиян, призванных в армию в силу закона о воинской обязанности (по достижении призывного возраста от 18 до 30 лет). Для данной категории повышение пройдет только по воинским должностям;

сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП);

работников таможенных органов (ФТС);

лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии и имеющих специальные звания полиции;

сотрудников полиции (представители органов внутренних дел РФ);

сотрудников уголовно-исполнительной структуры (ФСИН);

служащих государственной противопожарной службы (ФПС);

руководящего состава федеральной фельдъегерской связи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему зарплаты вырастут на 7,6%

«В октябре 2025-го ждет повышение на 7,6%, но инфляция на конец августа уже составляла 8,8%. По всей видимости, этот процент взялся как нечто среднее между планом повышения в 4,5% и существующей инфляцией», — объяснила Нежникова.

Для сравнения: в 2024 году зарплаты бюджетников выросли на 5,1%, инфляция по итогам года составила 9,52%.

Как объяснил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, индексация зарплат будет соответствовать «прогнозному уровню инфляции», а это те самые 7,6%. Депутат отметил, что это решение было принято в ходе планирования бюджетных расходов осенью прошлого года.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, первоначально была заложена индексация на уровне 4,5%. Но в конечном счете показатель скорректировали до 7,6% — «это значение переменной инфляции на момент принятия решения», пояснила она.

Будут ли расти зарплаты у всех остальных россиян

С повышением зарплат в коммерческом секторе все не так однозначно. По закону (норма статьи 134 Трудового кодекса) работодатели обязаны индексировать зарплату всем работникам. Но порядок повышения зависит от конкретной компании — законодатели не уточняют, как индексация должна происходить в частном секторе.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава фирмы самостоятельно устанавливает механизм индексации (например, привязку к официальному уровню инфляции) и ее периодичность. Кроме того, руководство может включить в акт определенное условие для повышения зарплаты, например благоприятное финансовое состояние организации.

