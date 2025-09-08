В ГД рассказали об ожидаемой в 2025 году индексации зарплат бюджетников

С 1 октября 2025 года работники федеральных бюджетных учреждений получат повышение зарплат на 7,6%, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») в беседе с РИА Новости. Решение правительства закреплено в распоряжении № 2071-р от 1 августа 2025 года.

Повышение коснется окладов и тарифных ставок работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Размер повышения установлен на уровне 7,6 %.

Во-первых, это сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Во-вторых, работники федеральных государственных органов, чья система оплаты труда построена по постановлению правительства № 583 от 2008 года. В-третьих, гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба, — указал парламентарий.

Надбавки и доплаты, привязанные к окладу, будут увеличены пропорционально. Фиксированные выплаты в абсолютном выражении останутся без изменений. Решение не затрагивает автоматически работников региональных и муниципальных учреждений.

На эти цели в федеральном бюджете зарезервировано более 30 миллиардов рублей. Повышение затронет десятки тысяч работников по всей стране.

