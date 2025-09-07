Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Нежное и густое яблочное повидло можно приготовить очень быстро и просто. Справится даже начинающий кулинар! Приводим подробный пошаговый рецепт и делимся секретом идеальной текстуры.

Возьмите 1 кг яблок (лучше кисло-сладких, например сортов антоновка или «симиренко»), избавьте от серединки с семечками и кожуры, а потом нарежьте произвольно. Для приготовления повидла советуем взять посуду с толстым дном. На 1 кг яблок хватит 100 мл воды. Тушите кусочки плодов под крышкой приблизительно 15 минут, пока они не размягчатся. Осталось протереть их через сито или измельчить блендером. Масса должна стать однородной.

Теперь верните их на плиту. Всыпьте 200 г сахарного песка, 1/2 ч. л. корицы, щепотку ванилина и сок половинки лимона. Варить рекомендуем 20–25 минут на слабой мощности плиты. Постоянно помешивайте! Снимайте с огня, когда масса загустеет и начнет отставать от дна. Прямо горячим разлейте повидло по чистым банкам и закатайте.

Совет: для пикантного вкуса добавьте в конце варки цедру апельсина или звездочку бадьяна — они придадут повидлу интересный «новогодний» аромат.

Приготовьте также идеальное варенье из груш по нашему простому рецепту.