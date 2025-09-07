Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 06:25

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Яблочное повидло: простой рецепт Яблочное повидло: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежное и густое яблочное повидло можно приготовить очень быстро и просто. Справится даже начинающий кулинар! Приводим подробный пошаговый рецепт и делимся секретом идеальной текстуры.

Возьмите 1 кг яблок (лучше кисло-сладких, например сортов антоновка или «симиренко»), избавьте от серединки с семечками и кожуры, а потом нарежьте произвольно. Для приготовления повидла советуем взять посуду с толстым дном. На 1 кг яблок хватит 100 мл воды. Тушите кусочки плодов под крышкой приблизительно 15 минут, пока они не размягчатся. Осталось протереть их через сито или измельчить блендером. Масса должна стать однородной.

Теперь верните их на плиту. Всыпьте 200 г сахарного песка, 1/2 ч. л. корицы, щепотку ванилина и сок половинки лимона. Варить рекомендуем 20–25 минут на слабой мощности плиты. Постоянно помешивайте! Снимайте с огня, когда масса загустеет и начнет отставать от дна. Прямо горячим разлейте повидло по чистым банкам и закатайте.

  • Совет: для пикантного вкуса добавьте в конце варки цедру апельсина или звездочку бадьяна — они придадут повидлу интересный «новогодний» аромат.

Приготовьте также идеальное варенье из груш по нашему простому рецепту.

повидло
варенье
яблоки
рецепты
кулинария
рецепт
простые рецепты
кухня
продукты
домашние заготовки
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые выявили новый вирус
Песков раскрыл, как мир относится к переговорам Путина и Трампа
Бабье лето или дикий холод? Погода в Москве и Питере 8–14 сентября
Юрист рассказал, как возместить ущерб после атаки дронов
«Выстрел себе в ногу»: в Раде озвучили новую проблему Украины
Снаряд поразил тоннель с военными ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 сентября
Третий аэропорт за ночь перестал выпускать самолеты
Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
В Минпросвещении «защитили» домашнее задание для школьников
«Не приемлем милитаризацию»: в РФ осудили слова Запада о подготовке к войне
Пожар на НПЗ под Краснодаром: что известно об атаке ВСУ ночью 7 сентября
Один человек пострадал из-за атаки ВСУ на Воронежскую область
Почему поссорились солисты «Братьев Грим» и чем они занимаются сегодня
В России предложили поднять возраст молодежи
Составлен список специалистов, которым готовы платить до 500 тысяч рублей
День города Москвы в 2025 году: дата, программа мероприятий, что известно
В СМИ озвучили возможное место «рандеву» Трампа и Си Цзиньпина
Три человека погибли на шахте золотодобывающего предприятия под Хабаровском
Атака БПЛА обернулась пожаром на территории НПЗ под Краснодаром
Стало известно, сколько россиян депортировали из Финляндии в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.