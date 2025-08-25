Готовим идеальное варенье из груш: прозрачное и сладкое!

Грушевое варенье по такому рецепту получается очень нежным, ароматным и невероятно вкусным. А сделать его на удивление просто. Главное — правильно выбрать груши и набраться терпения.

Возьмите 1 кг твердых груш (например, «конференц» или «дюшес»), очистите, вырежьте серединку. Сами груши советуем нарезать дольками толщиной 1,5 см. Сбрызните соком лимона — это сохранит цвет.

Соедините 1 кг сахарного песка и 200 мл воды, сварите сироп, пока он не станет прозрачным. Залейте груши получившейся жидкостью, дайте постоять 6 часов (можно оставить на ночь). Всыпьте к ним 1 ч. л. корицы, цедру половинки апельсина и добавьте секретный ингредиент — 2 звездочки бадьяна. Варите на медленном огне полчаса, аккуратно помешивая. Готовность проверяйте по долькам: они должны стать полупрозрачными, но не развариться.

Разлейте по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте одеялом до остывания.

Совет: для пикантного вкуса добавьте в конце варки 1 ст. л. имбирного сиропа — он даст легкую остринку.

