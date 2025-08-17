9 рецептов грушевого варенья на зиму: от классики до неожиданных сочетаний

Грушевое варенье — идеальный продукт августа. Лето еще не закончилось, но близка осень, и вкус этого десерта прочно ассоциируется с этим сезоном. Мы собрали 9 проверенных рецептов, от традиционного варенья до смелых кулинарных экспериментов с имбирем, вином и грецкими орехами.

Классическое грушевое варенье

Спелые груши (1 кг) очищаем от кожицы и сердцевин, нарезаем дольками, пересыпаем сахаром (1 кг) и оставляем на 6 часов, чтобы плоды пустили сок. Варим на среднем огне 25–30 минут, снимая пенку. Остывшую массу прогреваем второй раз до прозрачности.

Варенье из груш с лимоном

На 1 кг груш берем 1 крупный лимон (с цедрой) и 50 г свежего имбиря. Лимон режем тонкими дольками, имбирь — соломкой. Варим с 1,2 кг сахара до прозрачности фруктов. Имбирная острота и цитрусовая кислинка делают этот вариант идеальным для подачи к сырной тарелке.

Варенье с имбирем и медом

1 кг груш нарезаем тонкими пластинами, посыпаем сахаром (700 г) и добавляем тертый имбирь (1 ст. л.). Варим 20 минут, снимаем с огня, вмешиваем мед (3 ст. л.) и прогреваем еще 5 минут — получается согревающий зимний десерт.

Грушевое варенье с апельсинами

Груши (1 кг) нарезаем, апельсин (нужен один, но крупный) измельчаем вместе с кожурой. Соединяем с сахаром (800 г) и оставляем на 4 часа. Варим 30 минут до янтарного цвета, цитрусовая цедра придаст легкую горчинку и аромат.

Варенье-пятиминутка: для самых торопливых

Для этого рецепта понадобятся мелкие или очень спелые груши. Можно брать немного мягкие. 1 кг фруктов режем на четвертинки, смешиваем с сахаром (1 кг) и оставляем на ночь. Утром варим всего 5 минут после закипания. Яркий вкус сохраняется, а плоды остаются целыми.

Вариант с корицей и ванилью

Полтора килограмма груш нарезаем дольками, засыпаем 1 кг сахара. Добавляем 2 палочки корицы и стручок ванили, разрезанный вдоль. Варим в три подхода: доводим до кипения, остужаем, повторяем процесс. В последний раз кипятим 15 минут — пряный аромат наполнит всю кухню.

Насыщенный вкус: варенье с грецкими орехами

Крупные груши (1 кг) режем кусочками, заливаем сиропом из 800 г сахара и стакана воды. За 5 минут до готовности добавляем 200 г обжаренных грецких орехов. Плотная текстура и хрустящие орехи — отличная начинка для штруделя.

Изысканное грушевое варенье с вином

Вариант для гурманов. Груши (1 кг) режем, заливаем белым вином (200 мл) и провариваем 5 минут. Всыпаем сахар (800 г) и варим еще 20–25 минут. Вкус получается насыщенным, с легким винным оттенком.

Для сладкоежек: с яблоками и медом

Груши и яблоки (по 500 г) нарезаем, смешиваем с сахаром (800 г), варим 15 минут. Добавляем мед (3 ст. л.) и немного лимонного сока, доводим до готовности. Легкая кислинка яблок оттеняет сладость груш. Чтобы варенье получилось особенно удачным, рекомендуем брать яблоки кислых сортов.

Совет: для густоты в некоторые рецепты можно добавить пектин (1 пакетик на 1 кг фруктов). А вы какой вариант попробуете первым?

