14 августа 2025

Обычные кабачки превратила в шедевр! Суперджем из кабачков с апельсином

Джем из кабачков с апельсином и имбирем — зимнее волшебство в банке! Кто сказал, что кабачки — это скучно? Этот джем перевернет ваши представления! Нежная текстура, яркий цитрусовый аромат и пикантная нотка имбиря — идеальное сочетание для зимних чаепитий. А еще — отличное средство от простуды!

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков (очищенных от кожуры и семян)
  • 2 апельсина (сок и цедра)
  • 1 лимон (сок)
  • 500 г сахара
  • 50 г свежего имбиря
  • 1 ч. л. корицы (по желанию)

Приготовление:

  1. Подготовка: Кабачки нарежьте кубиками. Имбирь натрите на мелкой терке.
  2. Варим: Смешайте кабачки, сок цитрусовых, цедру, имбирь и сахар. Оставьте на 1 час для выделения сока.
  3. Доводим до готовности: Варите на медленном огне 40–50 минут, помешивая, пока масса не загустеет. В конце добавьте корицу.
  4. Закатываем: Разлейте горячим по стерильным банкам, закатайте.

Попробуйте — это вкуснее магазинных джемов!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

