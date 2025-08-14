Обычные кабачки превратила в шедевр! Суперджем из кабачков с апельсином

Джем из кабачков с апельсином и имбирем — зимнее волшебство в банке! Кто сказал, что кабачки — это скучно? Этот джем перевернет ваши представления! Нежная текстура, яркий цитрусовый аромат и пикантная нотка имбиря — идеальное сочетание для зимних чаепитий. А еще — отличное средство от простуды!
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков (очищенных от кожуры и семян)
- 2 апельсина (сок и цедра)
- 1 лимон (сок)
- 500 г сахара
- 50 г свежего имбиря
- 1 ч. л. корицы (по желанию)
Приготовление:
- Подготовка: Кабачки нарежьте кубиками. Имбирь натрите на мелкой терке.
- Варим: Смешайте кабачки, сок цитрусовых, цедру, имбирь и сахар. Оставьте на 1 час для выделения сока.
- Доводим до готовности: Варите на медленном огне 40–50 минут, помешивая, пока масса не загустеет. В конце добавьте корицу.
- Закатываем: Разлейте горячим по стерильным банкам, закатайте.
Попробуйте — это вкуснее магазинных джемов!
