Обычные кабачки превратила в шедевр! Суперджем из кабачков с апельсином

Джем из кабачков с апельсином и имбирем — зимнее волшебство в банке! Кто сказал, что кабачки — это скучно? Этот джем перевернет ваши представления! Нежная текстура, яркий цитрусовый аромат и пикантная нотка имбиря — идеальное сочетание для зимних чаепитий. А еще — отличное средство от простуды!

Ингредиенты:

1 кг кабачков (очищенных от кожуры и семян)

2 апельсина (сок и цедра)

1 лимон (сок)

500 г сахара

50 г свежего имбиря

1 ч. л. корицы (по желанию)

Приготовление:

Подготовка: Кабачки нарежьте кубиками. Имбирь натрите на мелкой терке. Варим: Смешайте кабачки, сок цитрусовых, цедру, имбирь и сахар. Оставьте на 1 час для выделения сока. Доводим до готовности: Варите на медленном огне 40–50 минут, помешивая, пока масса не загустеет. В конце добавьте корицу. Закатываем: Разлейте горячим по стерильным банкам, закатайте.

Попробуйте — это вкуснее магазинных джемов!

