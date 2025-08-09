Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами

Отберите молодые, плотные кабачки цукини (1 кг). Очистите их от кожицы и семян, нарежьте небольшими кубиками. Сложите кабачки в эмалированную миску, пересыпьте сахаром (1 кг) и оставьте на ночь — они дадут сок. Утром добавьте сок одного крупного лимона и его мелко натертую цедру для свежести.

Перелейте массу с образовавшимся сиропом в широкий таз для варки. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, осторожно помешивая до полного растворения сахара. Варите ровно 10 минут, затем снимите с огня и полностью остудите (это ключ к прозрачности!). Повторите процесс варки по 10 минут с полным охлаждением еще дважды.

Во вторую варку добавьте тонко нарезанный свежий имбирь (кусочек 4–5 см) — он придаст теплую остроту. В третью варку всыпьте мелко нарезанные лимонные цукаты (100 г) — они добавят приятную жевательную текстуру и яркие цитрусовые нотки. Не забывайте снимать пену.

Проверьте готовность: капля сиропа на холодной тарелке не должна растекаться. Горячее варенье разлейте по стерильным банкам, закатайте. Переверните банки до остывания, укутав одеялом.

Этот необычный десерт поразит тонким балансом сладости, легкой имбирной пряности и цитрусовой свежести. Кабачки становятся невероятно нежными, почти прозрачными, в густом янтарном сиропе с золотистыми вкраплениями цукатов. Подавайте к сырной тарелке, творогу или просто с чаем как кусочек летнего солнца холодной зимой! Вкус раскрывается через 2–3 недели.

