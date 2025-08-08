Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вместо борща готовлю фасоладу — рецепт стянули из греческого ресторана

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фасолада — это густой овощной суп родом из Греции, который согревает и насыщает, оставаясь при этом легким и полезным. Белая фасоль, овощи и специи объединяются в яркое блюдо с глубоким вкусом и мягкой текстурой.

Отварите 200 г белой фасоли до мягкости. Тем временем нарежьте 250 г моркови, 200 г лука-порея (или обычного лука), 200 г сельдерея (корень и стебли), 20 г чеснока и 1 яблоко. В кастрюле с толстым дном разогрейте немного оливкового масла, обжарьте овощи до мягкости. Добавьте 250 г томатов в собственном соку, фасоль, 1,8 л воды, специи: хлопья чили, орегано, лавровый лист, соль и перец. Варите около 40 минут на слабом огне. При подаче посыпьте зеленью и добавьте ложку маринованного красного лука с сумахом.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

