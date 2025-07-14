Малина на зиму: 25 лучших способов приготовления — от варенья до пастилы

Малина — не просто вкусная ягода, но и настоящий кладезь витаминов. Чтобы наслаждаться ею круглый год, важно правильно заготовить ее летом. Мы собрали 25 лучших способов, как сохранить малину на зиму: от варенья и джемов до сиропов, заморозки и оригинальных заготовок. Делимся рецептами, которые точно не подведут.
Классическое малиновое варенье
Переберите 1 кг малины, засыпьте ее 1 кг сахара и оставьте на 4 часа. Ягоды пустят сок. Доведите массу до кипения на среднем огне, снимите пену, проварите 5 минут. Остудите. Повторите процесс 2 раза для насыщенного вкуса и густоты. Горячее варенье разлейте в стерильные банки и закатайте.
Варенье без варки
Идеальный способ сохранить максимум витаминов. Малину (1 кг) измельчите блендером, добавьте 2 кг сахара. Перемешивайте, пока сахар полностью не растворится. Разлейте в стерильные банки, храните в холодильнике. Такой десерт отлично подходит к чаю или йогурту.
Варенье с целыми ягодами
Для красивого варенья сварите сироп из 500 мл воды и 800 г сахара. Когда сироп станет прозрачным, добавьте 1 кг малины. Томите 5–7 минут на слабом огне, аккуратно помешивая. Остудите, повторите варку еще раз. Ягоды сохранят форму, а сироп — насыщенный вкус.
Малиновый джем
Протертую малину (1 кг) доведите до кипения, добавьте 800 г сахара и сок половины лимона. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Горячий джем разложите в банки и закатайте. Отлично подходит для тостов и пирогов.
Протертая малина с сахаром
Смешайте 1 кг малины с 1 кг сахара и 0,5 ч. л. лимонной кислоты. Протрите через сито или измельчите блендером. Перемешивайте, пока масса не станет однородной. Переложите в стерильные банки, закройте крышками. Хранить в холодильнике.
Малина в собственном соку
Насыпьте в банки послойно 1 кг малины и 300 г сахара. Оставьте на 5–6 часов, чтобы выделился сок. Стерилизуйте банки 10–15 минут после закипания, закатайте. Такой способ сохранит вкус свежей ягоды.
Малина, перетертая с медом
Смешайте 1 кг малины с 500 г жидкого меда, измельчите до однородности. Разложите по банкам, храните в холодильнике. Витаминная альтернатива покупным сладостям.
Заморозка малины целиком
Разложите сухие, не мятые ягоды (около 1 кг) на подносе в один слой, заморозьте, затем пересыпьте в пакеты. Так ягоды не слипнутся и сохранят форму.
Малина с сахаром в морозилке
Малину (1 кг) измельчите с 1 кг сахара и просто разложите по контейнерам. Удобно использовать зимой для соусов, выпечки и десертов.
Малиновое пюре впрок
Ягоды (1 кг) пробейте блендером, разложите по формам или контейнерам, заморозьте. Без сахара — для десертов, напитков и заправок.
Малина с мятой и сахаром
На 1 кг ягод — 700 г сахара и 2–3 веточки мяты. Перемешать, настоять, убрать мяту, массу переложить в банки. Хранить в холодильнике.
Компот из малины
В банку объемом 1 л насыпьте 300 г малины, добавьте 150 г сахара, залейте кипятком, стерилизуйте 15 минут. Закатайте. Освежающий напиток круглый год.
Малиновый ликер
На 1 кг ягод — 500 г сахара и 500 мл водки. Все смешать, настаивать 2 недели, взбалтывая. Процедить, перелить в бутылки. Хранить в темном месте. И помните, что неумеренное употребление алкоголя вредит здоровью!
Малиновый сироп
1 кг малины засыпать 1 кг сахара, оставить на 12 часов. Отжать сок, прокипятить 2–3 минуты, разлить по бутылкам. Отличный топинг к блинам и мороженому.
Сушеная малина
1 кг целых ягод разложите на противне, сушите при 50–60 °C в духовке или электросушилке. Хранить в банках или тканевых мешочках.
Малиновый уксус
Залейте 200 г малины 500 мл яблочного уксуса, оставьте на 2 недели в темном месте. Процедите. Используйте для салатов и маринадов.
Малина с лимоном и сахаром
На 1 кг ягод — 1 лимон и 800 г сахара. Цедру и сок лимона добавить к ягодам, засыпать сахаром, варить до готовности. Аромат потрясающий!
Малиновый мармелад
Измельчите 1 кг ягод, добавьте 600 г сахара и 10 г агар-агара. Варите до загустения, разложите в формочки. Остудите. Отличный десерт для детей.
Малиновая пастила
Протертую малину (1 кг) соедините с медом (3–4 ст. л.), уварите до густоты, выложите тонким слоем на пергамент. Сушите в духовке при 50 °C. Храните в свернутом виде.
Малиновое желе
Сок из 1 кг ягод прокипятите, добавьте 600 г сахара и 10 г желатина (или по инструкции). Доведите до кипения, разлейте по банкам. Идеально к оладьям и сырникам.
Малина в желе с мятой
Приготовьте желе из 500 мл сока, добавьте 300 г ягод и несколько листьев мяты. Разлейте в формы. Освежающее лакомство с летним вкусом.
Малина с апельсином
Смешайте 1 кг малины с 2 апельсинами (без кожуры, 300 г мякоти), добавьте 800 г сахара. Варите до готовности. Получается необычное варенье.
Малина с черной смородиной
Смешайте по 500 г ягод, добавьте 800 г сахара. Варите 15 минут. Яркий кисло-сладкий вкус.
Малиновый соус к мясу
Проварите 300 г малины с 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. меда, специями по вкусу. Процедите. Отлично к утке, индейке или сырам.
Малина с базиликом
На 1 кг малины — 700 г сахара и 5 листьев базилика. Варите как варенье. Интересный вкус, который удивит гостей.
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