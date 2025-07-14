Малина на зиму: 25 лучших способов приготовления — от варенья до пастилы

Малина на зиму: 25 лучших способов приготовления — от варенья до пастилы

Малина — не просто вкусная ягода, но и настоящий кладезь витаминов. Чтобы наслаждаться ею круглый год, важно правильно заготовить ее летом. Мы собрали 25 лучших способов, как сохранить малину на зиму: от варенья и джемов до сиропов, заморозки и оригинальных заготовок. Делимся рецептами, которые точно не подведут.

Классическое малиновое варенье

Переберите 1 кг малины, засыпьте ее 1 кг сахара и оставьте на 4 часа. Ягоды пустят сок. Доведите массу до кипения на среднем огне, снимите пену, проварите 5 минут. Остудите. Повторите процесс 2 раза для насыщенного вкуса и густоты. Горячее варенье разлейте в стерильные банки и закатайте.

Варенье без варки

Идеальный способ сохранить максимум витаминов. Малину (1 кг) измельчите блендером, добавьте 2 кг сахара. Перемешивайте, пока сахар полностью не растворится. Разлейте в стерильные банки, храните в холодильнике. Такой десерт отлично подходит к чаю или йогурту.

Варенье с целыми ягодами

Для красивого варенья сварите сироп из 500 мл воды и 800 г сахара. Когда сироп станет прозрачным, добавьте 1 кг малины. Томите 5–7 минут на слабом огне, аккуратно помешивая. Остудите, повторите варку еще раз. Ягоды сохранят форму, а сироп — насыщенный вкус.

Малиновый джем

Протертую малину (1 кг) доведите до кипения, добавьте 800 г сахара и сок половины лимона. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Горячий джем разложите в банки и закатайте. Отлично подходит для тостов и пирогов.

Протертая малина с сахаром Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Протертая малина с сахаром

Смешайте 1 кг малины с 1 кг сахара и 0,5 ч. л. лимонной кислоты. Протрите через сито или измельчите блендером. Перемешивайте, пока масса не станет однородной. Переложите в стерильные банки, закройте крышками. Хранить в холодильнике.

Малина в собственном соку

Насыпьте в банки послойно 1 кг малины и 300 г сахара. Оставьте на 5–6 часов, чтобы выделился сок. Стерилизуйте банки 10–15 минут после закипания, закатайте. Такой способ сохранит вкус свежей ягоды.

Малина, перетертая с медом

Смешайте 1 кг малины с 500 г жидкого меда, измельчите до однородности. Разложите по банкам, храните в холодильнике. Витаминная альтернатива покупным сладостям.

Заморозка малины целиком

Разложите сухие, не мятые ягоды (около 1 кг) на подносе в один слой, заморозьте, затем пересыпьте в пакеты. Так ягоды не слипнутся и сохранят форму.

Малина с сахаром в морозилке

Малину (1 кг) измельчите с 1 кг сахара и просто разложите по контейнерам. Удобно использовать зимой для соусов, выпечки и десертов.

Малиновое пюре впрок

Ягоды (1 кг) пробейте блендером, разложите по формам или контейнерам, заморозьте. Без сахара — для десертов, напитков и заправок.

Малина с мятой и сахаром

На 1 кг ягод — 700 г сахара и 2–3 веточки мяты. Перемешать, настоять, убрать мяту, массу переложить в банки. Хранить в холодильнике.

Компот из малины

В банку объемом 1 л насыпьте 300 г малины, добавьте 150 г сахара, залейте кипятком, стерилизуйте 15 минут. Закатайте. Освежающий напиток круглый год.

Варенье из малины: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малиновый ликер

На 1 кг ягод — 500 г сахара и 500 мл водки. Все смешать, настаивать 2 недели, взбалтывая. Процедить, перелить в бутылки. Хранить в темном месте. И помните, что неумеренное употребление алкоголя вредит здоровью!

Малиновый сироп

1 кг малины засыпать 1 кг сахара, оставить на 12 часов. Отжать сок, прокипятить 2–3 минуты, разлить по бутылкам. Отличный топинг к блинам и мороженому.

Сушеная малина

1 кг целых ягод разложите на противне, сушите при 50–60 °C в духовке или электросушилке. Хранить в банках или тканевых мешочках.

Малиновый уксус

Залейте 200 г малины 500 мл яблочного уксуса, оставьте на 2 недели в темном месте. Процедите. Используйте для салатов и маринадов.

Малина с лимоном и сахаром

На 1 кг ягод — 1 лимон и 800 г сахара. Цедру и сок лимона добавить к ягодам, засыпать сахаром, варить до готовности. Аромат потрясающий!

Малиновый мармелад

Измельчите 1 кг ягод, добавьте 600 г сахара и 10 г агар-агара. Варите до загустения, разложите в формочки. Остудите. Отличный десерт для детей.

Малиновая пастила

Протертую малину (1 кг) соедините с медом (3–4 ст. л.), уварите до густоты, выложите тонким слоем на пергамент. Сушите в духовке при 50 °C. Храните в свернутом виде.

Пастила из малинового пюре Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малиновое желе

Сок из 1 кг ягод прокипятите, добавьте 600 г сахара и 10 г желатина (или по инструкции). Доведите до кипения, разлейте по банкам. Идеально к оладьям и сырникам.

Малина в желе с мятой

Приготовьте желе из 500 мл сока, добавьте 300 г ягод и несколько листьев мяты. Разлейте в формы. Освежающее лакомство с летним вкусом.

Малина с апельсином

Смешайте 1 кг малины с 2 апельсинами (без кожуры, 300 г мякоти), добавьте 800 г сахара. Варите до готовности. Получается необычное варенье.

Малина с черной смородиной

Смешайте по 500 г ягод, добавьте 800 г сахара. Варите 15 минут. Яркий кисло-сладкий вкус.

Малиновый соус к мясу

Проварите 300 г малины с 2 ст. л. уксуса, 1 ст. л. меда, специями по вкусу. Процедите. Отлично к утке, индейке или сырам.

Малина с базиликом

На 1 кг малины — 700 г сахара и 5 листьев базилика. Варите как варенье. Интересный вкус, который удивит гостей.

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