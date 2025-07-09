Идеальный абрикосовый джем: готовим быстро и без заморочек

Когда абрикосы в изобилии, самое время варить домашний джем. Он получается густым, солнечным и ярким — как кусочек лета в банке. Подходит к тостам, творогу, блинчикам и даже мясу.

1,5 кг абрикосов промойте, дайте им высохнуть, разрежьте и уберите косточки. Засыпьте мякоть 1 кг сахарного песка и отложите часа на 4, чтобы выделился сок. Поставьте на плиту (нужен слабый огонь), дождитесь, пока закипит, варите минут 5, иногда убирая пенку. После этого снимите с плиты и дайте настояться минимум часов 8 (советуем оставить на ночь). Нужно повторить процесс дважды: вскипятить, проварить 5 минут, охладить. После третьей варки джем станет густым и насыщенным. Осталось только разлить по банкам!

Совет: для пикантности можно добавить щепотку ванили или каплю лимонного сока.

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