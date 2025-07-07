Летний десерт без хлопот: делаем желе из черной смородины

Этот простой летний десерт вам понравится! В нем гармонично сочетаются насыщенный вкус, красивый цвет и легкая кислинка. Желе чудесно сочетается с чаем и выпечкой. Повторите наш легкий рецепт.

Промойте 1 кг черной смородины, засыпьте его 800 г сахарного песка и оставьте на 3–4 часа, чтобы выделился сок. Перетрите ягоды через сито или пробейте блендером и процедите получившуюся массу. Следом закиньте в нее 10 г желирующего агента (подойдут агар-агар или пектин). Поставьте смесь на плиту, дождитесь, пока закипит и проварите 2–3 минуты. Разлейте по стерильным банкам, закатайте или остудите и уберите в холодильник.

Совет: если ягоды очень кислые, увеличьте количество сахара на вкус — желе все равно получается плотным и держит форму.

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