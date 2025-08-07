В одной из стран Азии умер исполняющий обязанности президента В Мьянме умер исполняющий обязанности президента страны Мьин Све

В Мьянме на 75-м году жизни умер исполняющий обязанности президента Мьин Све, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Совет национальной обороны. Глава государства находился в отпуске по состоянию здоровья, о причинах смерти не сообщается. Он возглавил страну 1 февраля 2021 года после военного переворота.

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све скончался утром в четверг, — говорится в сообщении.

Ранее правящие в Мьянме военные 31 июля отменили чрезвычайное положение. Режим действовал в стране с 1 февраля 2021 года. Режим ЧП ввели в стране после свержения правительства во главе с Аун Сан Су Чжи. С тех пор хунта неоднократно продляла его действие из-за затянувшегося конфликта с оппозиционными силами.

Принятые меры по ЧП связаны с проведением в ближайшие месяцы всеобщих выборов. Представитель армии Зо Мин Тун подчеркнул, что Мьянма должна двигаться к «многопартийной демократической системе».

28 марта текущего года произошло мощнейшее за 100 лет землетрясение в Юго-Восточной Азии, которое затронуло несколько регионов в Мьянме, Таиланде и Южном Китае. В Мьянме погибли 3,6 тысячи человек. Число пострадавших превысило пять тысяч человек.