Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 07:52

В одной из стран Азии умер исполняющий обязанности президента

В Мьянме умер исполняющий обязанности президента страны Мьин Све

Флаг Мьянмы Флаг Мьянмы Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Мьянме на 75-м году жизни умер исполняющий обязанности президента Мьин Све, сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Совет национальной обороны. Глава государства находился в отпуске по состоянию здоровья, о причинах смерти не сообщается. Он возглавил страну 1 февраля 2021 года после военного переворота.

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све скончался утром в четверг, — говорится в сообщении.

Ранее правящие в Мьянме военные 31 июля отменили чрезвычайное положение. Режим действовал в стране с 1 февраля 2021 года. Режим ЧП ввели в стране после свержения правительства во главе с Аун Сан Су Чжи. С тех пор хунта неоднократно продляла его действие из-за затянувшегося конфликта с оппозиционными силами.

Принятые меры по ЧП связаны с проведением в ближайшие месяцы всеобщих выборов. Представитель армии Зо Мин Тун подчеркнул, что Мьянма должна двигаться к «многопартийной демократической системе».

28 марта текущего года произошло мощнейшее за 100 лет землетрясение в Юго-Восточной Азии, которое затронуло несколько регионов в Мьянме, Таиланде и Южном Китае. В Мьянме погибли 3,6 тысячи человек. Число пострадавших превысило пять тысяч человек.

Мьянма
президенты
смерти
перевороты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
В ООН высказались о судьбе арестованной Кишиневом Гуцул
Упавшая на рельсы петербургского метро коляска попала на видео
«Чудовищная история»: Захарова осудила Киев за решение по обмену пленными
Одна страна хочет отказаться от наемничества
Невролог дал важный совет, как предотвратить деменцию
Водитель попытался остановить автобус своими силами и попал на видео
Эксперт раскрыл пользу от снятия моратория на РСМД для союзников России
Звезду мема про Bentley едва не обокрали в Лондоне
Фон дер Ляйен привела детали разговора с Зеленским
Еще одна страна выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом
Общество

Кабачки больше не жарю, нашла рецепт проще! Вкуснятина по-китайски с соусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.