Военные отменили затянувшееся чрезвычайное положение в Мьянме В Мьянме отменили действовавшее 4,5 года чрезвычайное положение

Правящие в Мьянме военные 31 июля отменили чрезвычайное положение, сообщает агентство Kyodo. Режим действовал в стране с 1 февраля 2021 года.

Чрезвычайное положение ввели в стране после свержения правительства во главе с Аун Сан Су Чжи. С тех пор хунта неоднократно продляла его действие из-за затянувшегося конфликта с оппозиционными силами.

Режим ЧП отменен в связи с проведением всеобщих выборов в ближайшие месяцы на фоне гражданской войны. Представитель армии Зо Мин Тун подчеркнул, что Мьянма должна двигаться к «многопартийной демократической системе».

Утром 28 марта текущего года произошло мощнейшее за 100 лет землетрясение в Юго-Восточной Азии, которое затронуло несколько регионов в Мьянме, Таиланде и Южном Китае. Вследствие явления последовали масштабные разрушения: были уничтожены дороги, сильно пострадали здания, в частности Мандалайский храм.

В Мьянме погибли 3,6 тысячи человек. Число пострадавших превысило пять тысяч человек. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что пострадавшая от разрушительного землетрясения Мьянма получила 68 тонн гуманитарной помощи от России. Гуманитарная миссия в государстве осуществлялась по указанию российского президента Владимира Путина и распоряжению главы ведомства Александра Куренкова.