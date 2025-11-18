Врач объяснила, как избежать заражения генитальным герпесом

Защититься от генитального герпеса помогут презервативы и воздержание в период рецидива, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, не менее важно оказывать комплексную поддержку иммунитету всеми возможными способами.

Профилактика — краеугольный камень в управлении генитальным герпесом. Она делится на защиту от заражения и предотвращение рецидивов. Чтобы избежать заражения, следует использовать презервативы при каждом половом акте. Стоит отметить, что контрацептив снижает риск, но не исключает его полностью, так как вирус может находиться на участках кожи, не закрытых латексом. Также поможет воздержание от половых контактов во время рецидивов, включая период продромальных симптомов и до полного заживления язв, — высказалась Тен.

Она подчеркнула важность откровенного разговора с партнером о своем заболевании. По ее словам, это сложно, но необходимо для доверия и ответственности за здоровье. Также она посоветовала избегать использования общих предметов гигиены, которые могли контактировать с высыпаниями.

Для предотвращения рецидивов существует супрессивная терапия. Если рецидивы частые и тяжелые, врач может назначить длительный ежедневный прием противовирусных препаратов в низкой дозе. Это значительно снижает частоту и тяжесть вспышек. Также инфицированному крайне важны здоровый сон, сбалансированное питание, управление стрессом, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. У многих рецидивы провоцируются переутомлением или другими инфекциями, у женщин — менструацией, чрезмерным ультрафиолетовым облучением. Их нужно избегать, — резюмировала Тен.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вирус герпеса активизируется в период от 2 до 12 дней. Характерные признаки инфекции проявляются на месте ее проникновения: это зуд, жжение и покраснение кожи, после чего возникают сгруппированные пузырьки.