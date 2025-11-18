Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 07:05

Врач объяснила, как избежать заражения генитальным герпесом

Врач Тен: от генитального герпеса защитят презерватив и воздержание при рецидиве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Защититься от генитального герпеса помогут презервативы и воздержание в период рецидива, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, не менее важно оказывать комплексную поддержку иммунитету всеми возможными способами.

Профилактика — краеугольный камень в управлении генитальным герпесом. Она делится на защиту от заражения и предотвращение рецидивов. Чтобы избежать заражения, следует использовать презервативы при каждом половом акте. Стоит отметить, что контрацептив снижает риск, но не исключает его полностью, так как вирус может находиться на участках кожи, не закрытых латексом. Также поможет воздержание от половых контактов во время рецидивов, включая период продромальных симптомов и до полного заживления язв, — высказалась Тен.

Она подчеркнула важность откровенного разговора с партнером о своем заболевании. По ее словам, это сложно, но необходимо для доверия и ответственности за здоровье. Также она посоветовала избегать использования общих предметов гигиены, которые могли контактировать с высыпаниями.

Для предотвращения рецидивов существует супрессивная терапия. Если рецидивы частые и тяжелые, врач может назначить длительный ежедневный прием противовирусных препаратов в низкой дозе. Это значительно снижает частоту и тяжесть вспышек. Также инфицированному крайне важны здоровый сон, сбалансированное питание, управление стрессом, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. У многих рецидивы провоцируются переутомлением или другими инфекциями, у женщин — менструацией, чрезмерным ультрафиолетовым облучением. Их нужно избегать, — резюмировала Тен.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вирус герпеса активизируется в период от 2 до 12 дней. Характерные признаки инфекции проявляются на месте ее проникновения: это зуд, жжение и покраснение кожи, после чего возникают сгруппированные пузырьки.

инфекции
врачи
советы
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овечкин установил новый рекорд
Экс-замглавы Петербурга обвинили в крупном хищении
Девять детей стали жертвами крупного пожара в Казахстане
Патрульный автомобиль заблокировал движение в Чертаново
На Украине заявили об «иудском» плане Умерова против Ермака и Зеленского
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Татарстане
Покушение на Шойгу организовывал фигурант другого резонансного дела
Казак из консульства РФ в Австралии возмутился тюремными условиями
Инфекционист объяснил, как предотвратить заражение паротитом
Замороженные ягоды, творожный сыр — крем-чиз для десертов готов за 15 минут
Трамп может ужесточить антироссийские санкции при одном условии
Новогодние каникулы — 2026 в Подмосковье: топ направлений, цены, условия
«Глупейшая вещь»: лидер Pink Floyd осудил идеи Запада об отправке Tomahawk
Чудо под «Бабой-ягой», штурм в Северске: новости СВО к утру 18 ноября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 ноября: инфографика
Лопнувшие коммуникации оставили без тепла и воды жителей Ангарска
Командир снайперов рассказал, как освобождался Рог под Красноармейском
Звонившие из Финляндии в Россию засекли одну странную деталь на линии
Глава фонда ВСУ заявил о бедственном положении Украины
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 ноября
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.