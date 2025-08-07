В Китае восхитились, как Захарова одной шуткой «уложила на лопатки» США

Представитель МИД России Мария Захарова вызвала резонанс, пошутив про госдолг США, пишет китайское издание Baijiahao. Отмечается, что таким образом она ответила на предложение подполковника США Джеффри Фрица приобрести принадлежащие России Командорские острова за $15 млрд.

По его мнению, это позволило бы Вашингтону следить за военной активностью Китая. В ответ Захарова призвала Фрица потратить средства на то, чтобы сделать «Америку великой» или погасить часть госдолга страны.

Мария Захарова не смогла удержаться от шутки <...>. Это замечание, несомненно, нанесло серьезный удар по долларовой дипломатии США, — подчеркнул он.

Как считает председатель партии СРЗП Сергей Миронов, Москва должна рассмотреть возможность выкупа Аляски на фоне проходящих в Соединенных Штатах обсуждений покупки Командорских островов. По его словам, в Вашингтоне «перебьются». Он добавил, что США не задумываются о переживаниях жителей островов. Миронов напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп в первую очередь бизнесмен.