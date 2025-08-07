Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 07:44

В Китае восхитились, как Захарова одной шуткой «уложила на лопатки» США

Baijiahao: шутка Марии Захаровой про госдолг США унизила Вашингтон

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова вызвала резонанс, пошутив про госдолг США, пишет китайское издание Baijiahao. Отмечается, что таким образом она ответила на предложение подполковника США Джеффри Фрица приобрести принадлежащие России Командорские острова за $15 млрд.

По его мнению, это позволило бы Вашингтону следить за военной активностью Китая. В ответ Захарова призвала Фрица потратить средства на то, чтобы сделать «Америку великой» или погасить часть госдолга страны.

Мария Захарова не смогла удержаться от шутки <...>. Это замечание, несомненно, нанесло серьезный удар по долларовой дипломатии США, — подчеркнул он.

Как считает председатель партии СРЗП Сергей Миронов, Москва должна рассмотреть возможность выкупа Аляски на фоне проходящих в Соединенных Штатах обсуждений покупки Командорских островов. По его словам, в Вашингтоне «перебьются». Он добавил, что США не задумываются о переживаниях жителей островов. Миронов напомнил, что глава Белого дома Дональд Трамп в первую очередь бизнесмен.

Мария Захарова
США
госдолг
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСМ Москва — Петербург станет частью московского метро
В ООН выступили с важным заявлением по встрече Путина и Трампа
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.