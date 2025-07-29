Позарившимся на Командорские острова США пригрозили потерей Аляски

Россия должна рассмотреть возможность выкупа Аляски на фоне проходящих в Соединенных Штатах обсуждений покупки Командорских островов, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, которые приводит ТАСС, в Вашингтоне «перебьются».

Нам бы прикупить Аляску можно в ответ на это, вот и все. Я думаю, что перебьются. Жизнь все расставит по своим местам, — сказал Миронов.

Он добавил, что США не задумываются о переживаниях и желаниях людей, живущих на Командорских островах. Миронов напомнил, что президент США Дональд Трамп в первую очередь бизнесмен.

Он привык покупать, продавать выгодно, — констатировал лидер СРЗП.

Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил США приобрести принадлежащие России Командорские острова за $15 млрд. По его мнению, это позволило бы Вашингтону следить за активностью Китая, который якобы пытается отправить свои подводные лодки в Северный Ледовитый океан.

Как предположил политолог Сергей Марков, США рассматривают покупку Командорских островов, поскольку считают архипелаг важным объектом в Тихоокеанском регионе. Он также обратил внимание, что когда потенциальный продавец отказывается от сделки, американцы обычно переходят к тактике давления и угроз.