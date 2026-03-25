Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани Спасатели эвакуировали 14 человек из многоэтажки в Астрахани, где случился пожар

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 14 человек из многоквартирного дома в Советском районе Астрахани, где произошло возгорание в квартире, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Там отметили, что открытое горение ликвидировано.

Силами МЧС России проводились работы по спасению и эвакуации жильцов. Всего эвакуировано 14 граждан, — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 10:53 мск. К ликвидации возгорания привлечены шесть единиц техники и 21 человек личного состава. В результате происшествия погибла 50-летняя женщина, пострадала 63-летняя астраханка.

Ранее пожар вспыхнул в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). По информации МЧС, в одном из кабинетов загорелись стопки с бумагой.

До этого в подмосковных Химках произошел пожар в цехе по производству мебели. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, площадь возгорания составила 960 квадратных метров. Огонь распространился по всей площади строения. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и локализовали возгорание.