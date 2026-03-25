В одном из крупнейших вузов Новосибирска разгорелся пожар В Новосибирском техуниверситете вспыхнул пожар в четвертом корпусе

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) вспыхнул пожар, сообщает региональное МЧС. По его информации, в одном из кабинетов разгорелись стопки с бумагой, передает ТАСС.

По оперативным данным, возгорание бумаги произошло в кабинете на втором этаже учебного корпуса Новосибирского государственного технического университета. Сообщение о пожаре поступило по автоматической установке пожарной сигнализации. Администрацией вуза проведена эвакуация учащихся и персонала, — говорится в сообщении.

