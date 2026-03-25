В одном из крупнейших вузов Новосибирска разгорелся пожар

В Новосибирском техуниверситете вспыхнул пожар в четвертом корпусе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) вспыхнул пожар, сообщает региональное МЧС. По его информации, в одном из кабинетов разгорелись стопки с бумагой, передает ТАСС.

По оперативным данным, возгорание бумаги произошло в кабинете на втором этаже учебного корпуса Новосибирского государственного технического университета. Сообщение о пожаре поступило по автоматической установке пожарной сигнализации. Администрацией вуза проведена эвакуация учащихся и персонала, — говорится в сообщении.

Ранее в подмосковных Химках произошел пожар в цехе по производству мебели. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, площадь возгорания составила 960 квадратных метров. Огонь распространился по всей площади строения. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и локализовали возгорание.

До этого сообщалось, что пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Ростовской области охватил три здания. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, к тому же в МЧС сообщали об угрозе распространения огня.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае рассказали, как Путин обыграл Трампа
Оренбуржец похитил украшения из церкви, чтобы погасить кредит
Мединский заявил о возвращении российской культуры на мировую арену
«Блэкаут назло России»: Захарова раскрыла, чем закончится флешмоб Европы
В Белом доме раскрыли, прекратят ли США удары по Ирану на время переговоров
В Госдуме предрекли распад интернета на сегменты
Что известно о ситуации внутри НАТО из-за поддержки Рютте ударов по Ирану
«Самооскопление»: Захарова жестко прошлась по главе ЕК после ее заявления
«Пустил пыль в глаза»: в Европе предупредили о лжи Трампа по Ирану
Колумбиец приехал в Приморье торговать наркотиками и поплатился
В России может появиться новый вид подразделений вооруженных сил
Росавиация «закрыла» небо над Калугой
На Калужско-Рижской линии случился коллапс
Что известно о прилете БПЛА по Кронштадту
Известный магазин одежды и обуви закроет около 150 точек в России
Госдеп «влил» более миллиона долларов в русскоязычные паблики Украины
Пользователи массово жалуются на сбой в работе крупного банка
Азаров назвал три страны, которые должны определять будущее мира
Премьер Японии назвала события вокруг Ирана войной, но тут же исправилась
Стало известно, где похоронят депутата Швыткина
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
