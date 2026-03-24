В подмосковных Химках начался мощный пожар в мебельном цехе В подмосковных Химках загорелся мебельный цех на площади 960 квадратных метров

В подмосковных Химках произошел пожар в цехе по производству мебели, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Площадь возгорания составила 960 квадратных метров.

Возгорание в цехе по производству мебели произошло в поселке Лунево. На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил здание по всей площади. Быстрому распространению способствовали позднее сообщение о пожаре и высокая пожарная нагрузка внутри здания. На данный момент пожар локализован на площади 960 квадратных метров, — сказано в сообщении.

