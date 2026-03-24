24 марта 2026 в 00:16

В подмосковных Химках начался мощный пожар в мебельном цехе

В подмосковных Химках загорелся мебельный цех на площади 960 квадратных метров

Фото: Russian Emergencies Ministry/Global Look Press
В подмосковных Химках произошел пожар в цехе по производству мебели, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Площадь возгорания составила 960 квадратных метров.

Возгорание в цехе по производству мебели произошло в поселке Лунево. На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил здание по всей площади. Быстрому распространению способствовали позднее сообщение о пожаре и высокая пожарная нагрузка внутри здания. На данный момент пожар локализован на площади 960 квадратных метров, — сказано в сообщении.

В пресс-службе МЧС уточнили, что огонь распространился по всей площади строения. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и локализовали возгорание.

Ранее сразу несколько крупных природных пожаров охватили Хасанский округ Приморского края. Один из них удалось локализовать на площади 8 тыс. гектаров.

До этого сообщалось, что пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Ростовской области охватил три здания. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, к тому же в МЧС сообщали об угрозе распространения огня.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя сравнил мобилизацию на Украине с охотой на людей
Ким Чен Ын переизбрался: сколько он будет править КНДР, кто его преемник
Небензя предупредил Киев по поводу новых условий переговоров
«Шпионят друг за другом»: Захарова раскрыла методику политики в Европе
Число атаковавших Москву дронов увеличилось
Сотрудник РАН получил 9,5 лет за перевод денег террористам
«В утиль»: Кадыров показал кадры уничтожения британской техники в зоне СВО
Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Севастополе
Небензя назвал число пострадавших от атак ВСУ мирных россиян
В подмосковных Химках начался мощный пожар в мебельном цехе
Небензя заявил, что Зеленский ошарашен смещением внимания с Украины
Ограничения введены в аэропорту Внуково
США с Израилем в шоке: умные ракеты Ирана уничтожают Patriot — что известно
Силы ПВО сбили летящий на Москву дрон
В Пакистане сообщили о готовности способствовать миру в Персидском заливе
Киев погрузился во тьму по команде «Укрэнерго»
Пять мирных жителей ранены при атаке на Белгородскую область
Вэнс обговорил с Нетаньяху усилия по началу переговоров с Ираном
Эксперты раскрыли большой расход ракет Patriot при отражении иранских атак
Умер зампред комитета ГД по обороне Швыткин
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

