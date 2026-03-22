Крупный природный пожар на 8 тыс. гектаров охватил Приморье

Сразу несколько крупных природных пожаров охватили Хасанский округ Приморского края в воскресенье, 22 марта, сообщили в Министерстве природы региона. Один из них удалось локализовать на площади в 8 тыс. гектаров.

Несколько крупных пожаров зафиксировано в Хасанском округе 22 марта. На территории земель лечебно-оздоровительной местности «Ясное» в настоящее время действует природный (ландшафтный) пожар. Пламя локализовано на площади в 8 тыс. гектаров, — говорится в заявлении.

В настоящее время тушением огня занимаются 83 человека, в том числе пожарные части близлежащих населенных пунктов.

В феврале в Приморском крае России зафиксировали крупные природные пожары, охватившие 4,5 тыс. гектаров. Возгорание произошло по вине человека — либо из-за поджога, либо из-за непотушенной сигареты или костра. Сухая и ветреная погода ускорила распространение огня, а на открытых участках пламя поднималось до трех метров.