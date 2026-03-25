Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 13:55

VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

VK, МФТИ и МГТУ имени Н. Э. Баумана объявили победителей олимпиады по программированию «Технокубок». В 2025–2026 учебном году в олимпиаде приняли участие более 8 тыс. школьников 8–11 классов. В финале соревновались 128 программистов из разных регионов России.

В этом сезоне олимпиада проводилась в обновленном формате с двумя онлайн-отборами и очными турами на 19 площадках. Финальный тур включал задачи по алгоритмам, структурам данных и программированию на различных языках. Всего, по итогам соревнования, 32 школьника стали победителями и призерами конкурса.

В церемонии награждения приняли участие директор Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев, директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев, а также заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова. Также финалисты приняли участие в разборе заданий от тестера задач олимпиады и методиста Олимпиадных школ МФТИ Ивана Белкова и посетили лекции директора по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрея Гостева.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» совместно с VK Education запускает новый формат образовательных программ — буткемп для студентов-старшекурсников и недавних выпускников. Участники научатся работать с реальными бизнес-кейсами и смогут получить помощь экспертов соцсети.

ВКонтакте
конкурсы
финалисты
лекции
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.