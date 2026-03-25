Подрядчика уличили в перечислении миллионов для «прачечного» фонда «Кубаньдорснаб» уличили в перечислении денег в фонд экс-депутата Вороновского

Краснодарского подрядчика уличили в переводе 20 млн рублей за предоставление права на заключение контрактов в фонд, который фигурирует в деле бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, передает пресс-служба судов края. В сообщении говорится, что через организацию легализовывались средства незаконного обогащения.

Указанные денежные средства были переданы путем их зачисления на расчетный счет фонда содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» в качестве платы за предоставление права на заключение контрактов с ООО «Красноармейское ДРСУ». Юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 млн рублей, — сказано в сообщении.

