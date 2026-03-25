25 марта 2026 в 13:30

Подрядчика уличили в перечислении миллионов для «прачечного» фонда

«Кубаньдорснаб» уличили в перечислении денег в фонд экс-депутата Вороновского

Краснодарского подрядчика уличили в переводе 20 млн рублей за предоставление права на заключение контрактов в фонд, который фигурирует в деле бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, передает пресс-служба судов края. В сообщении говорится, что через организацию легализовывались средства незаконного обогащения.

Указанные денежные средства были переданы путем их зачисления на расчетный счет фонда содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» в качестве платы за предоставление права на заключение контрактов с ООО «Красноармейское ДРСУ». Юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 млн рублей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Уфе приговорили к 10 годам лишения свободы депутата парламента Башкирии Алексея Локотченко. Народный избранник обвинялся в посредничестве во взяточничестве и приготовлении к мошенничеству. Кроме того, подсудимый потребовал у знакомой передачи 200 тыс. рублей в качестве взятки военному комиссару за выдачу военного билета, однако реально передавать деньги не намеревался.

подрядчики
фонды
коррупция
депутаты
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

