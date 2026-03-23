Суд вынес решение по делу экс-главы Ростова-на-Дону Логвиненко

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оставил под арестом бывшего руководителя администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов региона. Он проходит в качестве фигуранта по делу о получении взятки и превышении полномочий.

Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Логвиненко А. В. была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца, по 23 июня 2026 года включительно, — уточнили в суде.

Согласно материалам следствия, в 2020 году, будучи главой администрации Ростова-на-Дону, Логвиненко, нарушив законодательство, оформил кредит в коммерческом банке. В итоге городской бюджет понес ущерб в размере более 47 млн рублей.

Ранее бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов явился в Ленинский суд для дачи свидетельских показаний. Рассмотрение дела началось 11 марта против бывшего заместителя главы области Алексея Дедова, обвиняемого в получении взятки. Они получили взятку более 12,9 млн рублей за действия в рамках служебных полномочий и содействие компаниям «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000».