23 марта 2026 в 15:43

Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был доставлен в Ленинский суд, сообщило агентство РИА Новости. Там он должен дать свидетельские показания.

Известно, что 11 марта в суде началось рассмотрение дела против бывшего замглавы области Алексея Дедова о получении взятки.

По данным следствия, Смирнов и его заместитель Дедов получили взятку на сумму более 12,9 млн рублей. Деньги были переданы за действия, входившие в их служебные полномочия, а также за содействие в интересах компаний «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000».

До этого сообщалось, что бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев был приговорен к пяти годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Также приговоры вынесены бывшему прокурору Октябрьского района города Ижевска Пушину Н. В. и фактическому руководителю ООО «Специализированный застройщик „Ухтомского один“» и генеральному директору ООО «Ресурс» Бушмакину О. В.

Алексей Смирнов
суды
показания
Курская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке
Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Глава федерации фристайла России заявил о поддержке Свищева на новом посту
Американист оценил шанс прекращения войны США и Ирана после слов Трампа
Дочь Михайлова похвасталась люксовым завтраком за 88 тыс. рублей
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
