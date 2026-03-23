Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был доставлен в Ленинский суд, сообщило агентство РИА Новости. Там он должен дать свидетельские показания.

Известно, что 11 марта в суде началось рассмотрение дела против бывшего замглавы области Алексея Дедова о получении взятки.

По данным следствия, Смирнов и его заместитель Дедов получили взятку на сумму более 12,9 млн рублей. Деньги были переданы за действия, входившие в их служебные полномочия, а также за содействие в интересах компаний «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000».

До этого сообщалось, что бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев был приговорен к пяти годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Также приговоры вынесены бывшему прокурору Октябрьского района города Ижевска Пушину Н. В. и фактическому руководителю ООО «Специализированный застройщик „Ухтомского один“» и генеральному директору ООО «Ресурс» Бушмакину О. В.