Суд приговорил бывшего мэра Ижевска к 5 годам колонии

Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в суде. Также вынесены приговоры другим фигурантам дела.

Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан вынес приговор в отношении бывшего главы МО г. Ижевск Бекмеметьева О. Н., бывшего прокурора Октябрьского района г. Ижевска Пушина Н. В., а также фактического руководителя ООО «Специализированный застройщик „Ухтомского один“ и генерального директора ООО „Ресурс“ Бушмакина О. В. <…> Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от пяти лет (Бекмеметьеву) до двух лет остальным фигурантам с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

