23 марта 2026 в 15:03

Суд приговорил бывшего мэра Ижевска к 5 годам колонии

Экс-глава Ижевска Бекмеметьев осужден на 5 лет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев приговорен к пяти годам лишения свободы по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в суде. Также вынесены приговоры другим фигурантам дела.

Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан вынес приговор в отношении бывшего главы МО г. Ижевск Бекмеметьева О. Н., бывшего прокурора Октябрьского района г. Ижевска Пушина Н. В., а также фактического руководителя ООО «Специализированный застройщик „Ухтомского один“ и генерального директора ООО „Ресурс“ Бушмакина О. В. <…> Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от пяти лет (Бекмеметьеву) до двух лет остальным фигурантам с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров не признал вину по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Суд приступил к рассмотрению материалов после оглашения обвинительного заключения.

До этого в Казани задержали главного врача детской городской поликлиники № 2. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Руководителя медучреждения уличили в фиктивном трудоустройстве врача-педиатра с целью хищения бюджетных средств. По данным следствия, главврач заставила подчиненных составить подложный трудовой договор и ежемесячно отмечать в табелях несуществующего работника.

превышение полномочий
Ижевск
суды
приговоры
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

