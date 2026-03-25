Региональный депутат отправился за решетку на 10 лет

Региональный депутат отправился за решетку на 10 лет Суд в Уфе приговорил депутата парламента Башкирии Локотченко к 10 годам колонии

Советский районный суд Уфы приговорил к 10 годам лишения свободы депутата парламента Башкирии Алексея Локотченко, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Народный избранник обвинялся в посредничестве во взяточничестве и приготовлении к мошенничеству.

Подсудимый и его знакомый предложили женщине, в отношении которой велось уголовное преследование, выступить посредником при передаче взятки должностным лицам министерства обороны Российской Федерации. За 10 млн рублей он обещал своей знакомой заключить фиктивный контракт о прохождении военной службы, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, подсудимый потребовал у знакомой передачи 200 тыс. рублей в качестве взятки военному комиссару за выдачу военного билета, однако реально передавать деньги не намеревался. Подсудимый вину признал частично. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее городской депутат Хасавюрта от партии «Справедливая Россия» Магомед Гойлубиев был задержан по подозрению в хищении более 1 млн рублей. По версии следствия, Гойлубиев вместе с заместительницей Зухрой Магомедовой похитил деньги из бюджета местной спортивной школы.