Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины

Вопрос «Чей Крым?» больше не помогает распознать телефонных мошенников, заявила школьникам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, которые приводит ТАСС, аферисты с Украины продолжают придумывать все более изощренные схемы, чтобы втянуть молодежь террористическую деятельность или выманить деньги.

Сейчас много случаев мошенничества именно с подростками. В основном это с Украины идет большей частью. <…> Вначале, когда были звонки, первый вопрос, который им, [мошенникам], задавали — чей Крым? И они клали трубку. Но сейчас уже время другое, [и более изощренные] методы обработки, — сказала Матвиенко.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, основанной на тактике обратного звонка. Злоумышленники рассылают гражданам СМС или сообщения в мессенджерах о якобы взломе аккаунта.