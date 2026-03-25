Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 14:52

Россиянам ответили, что поможет на 30% снизить затраты на услуги ЖКХ

Девелопер Лесникова: система «умный дом» снижает затраты на услуги ЖКХ на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Система «умный дом» поможет снизить затраты на услуги ЖКХ на 30%, заявила NEWS.ru коммерческий директор ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова. По ее словам, технические решения, заложенные на этапе строительства, окупаются годами комфортной жизни для клиентов.

Техническая начинка здания напрямую влияет на размер коммунальных платежей и предсказуемость расходов. Умные решения на этапе строительства окупаются годами комфортной жизни. Солнечные коллекторы для подогрева — это не только забота о природе, но и возможность забыть о сезонных отключениях горячей воды. Цифровые сервисы управления домом также позволяют экономить. Благодаря им можно видеть реальное потребление ресурсов, контролировать климат и быстро решать мелкие вопросы в одном приложении. «Умный дом» снижает общие расходы на услуги ЖКХ до 30%. Например, отопление становится дешевле на 10–30%, а вода — на 20–33% благодаря сенсорным смесителям и контролю протечек, — пояснила Лесникова.

Она отметила, что централизованные системы очистки воды также помогают жильцам экономить. По ее словам, такое решение избавляет их от необходимости покупать дорогостоящие фильтры под мойку и регулярно менять картриджи.

Установив централизованные системы очистки воды в масштабах всего дома, жители избавятся от установки дорогостоящих фильтров под мойкой и замены картриджей каждые полгода. Они проверяют качество воды и поддерживают его на уровне целого здания, а значит, и пить, и готовить можно без опасений. Выбор квартиры сегодня — это выбор образа жизни на годы вперед. Покупатели чаще голосуют рублем за микросреду — за возможность жить в здоровом, умном и хорошо управляемом пространстве, где каждый квадратный метр работает на комфорт, а инженерные решения — на экономию, — подытожила Лесникова.

Ранее общественный деятель Дмитрий Бондарь заявил, что локальные системы управления позволят обезопасить «умный дом» от блокировки провайдерами. По его словам, инициировать установку такого сервера в многоквартирном здании можно через управляющую компанию.

россияне
ЖКХ
советы
квартиры
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова рассказала, какой мир на Украине не нужен Евросоюзу
Что известно о пропавшем без вести после смертельного взрыва в Севастополе
В Госдуме ответили, что ждет Украину после отказа Венгрии поставлять газ
Сотрудники ТЦК «пустили в расход» пенсионерку в Одессе
Захарова объяснила цель нового соглашения между Киевом и Лондоном
Что известно об одной из жертв смертельного пожара в Москве
«Кровавый бункерный террорист»: Захарова о действиях Зеленского
В Ялте раскрыли схему шантажа с участием несовершеннолетней
АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страны Ближнего Востока
Как создать ощущение дорогого интерьера через текстиль
Новый объект культурного наследия появился в Петербурге
Популярный стриминговый сервис подал заявку на регистрацию товарного знака
Сколько россиян с рейса Хургада — Петербург застряли в аэропорту Хельсинки
Два неотслеживаемых самолета вылетели с Украины
Телеканал RU.TV впервые выпустил в эфир клип на башкирском языке
Оружейный гигант США выпустил ракеты из обычного контейнера
В Европе заявили о жесткой конкуренции с Азией за газ
Политолог назвал важный нюанс в мирном плане США для Ирана
Конгресс решил судьбу секретных данных, касающихся экс-главы ЦРУ Бреннана
Невролог назвала признаки сотрясения мозга
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.