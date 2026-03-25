Россиянам ответили, что поможет на 30% снизить затраты на услуги ЖКХ

Система «умный дом» поможет снизить затраты на услуги ЖКХ на 30%, заявила NEWS.ru коммерческий директор ГК «Да! Девелопмент» Виктория Лесникова. По ее словам, технические решения, заложенные на этапе строительства, окупаются годами комфортной жизни для клиентов.

Техническая начинка здания напрямую влияет на размер коммунальных платежей и предсказуемость расходов. Умные решения на этапе строительства окупаются годами комфортной жизни. Солнечные коллекторы для подогрева — это не только забота о природе, но и возможность забыть о сезонных отключениях горячей воды. Цифровые сервисы управления домом также позволяют экономить. Благодаря им можно видеть реальное потребление ресурсов, контролировать климат и быстро решать мелкие вопросы в одном приложении. «Умный дом» снижает общие расходы на услуги ЖКХ до 30%. Например, отопление становится дешевле на 10–30%, а вода — на 20–33% благодаря сенсорным смесителям и контролю протечек, — пояснила Лесникова.

Она отметила, что централизованные системы очистки воды также помогают жильцам экономить. По ее словам, такое решение избавляет их от необходимости покупать дорогостоящие фильтры под мойку и регулярно менять картриджи.

Установив централизованные системы очистки воды в масштабах всего дома, жители избавятся от установки дорогостоящих фильтров под мойкой и замены картриджей каждые полгода. Они проверяют качество воды и поддерживают его на уровне целого здания, а значит, и пить, и готовить можно без опасений. Выбор квартиры сегодня — это выбор образа жизни на годы вперед. Покупатели чаще голосуют рублем за микросреду — за возможность жить в здоровом, умном и хорошо управляемом пространстве, где каждый квадратный метр работает на комфорт, а инженерные решения — на экономию, — подытожила Лесникова.

Ранее общественный деятель Дмитрий Бондарь заявил, что локальные системы управления позволят обезопасить «умный дом» от блокировки провайдерами. По его словам, инициировать установку такого сервера в многоквартирном здании можно через управляющую компанию.