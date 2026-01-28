Назван способ защитить умный дом от блокировок

Локальные системы управления позволят обезопасить «умный» дом от блокировки провайдерами, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, инициировать установку такого сервера в многоквартирном здании можно через управляющую компанию.

Согласно ст. 4 Закона «О защите прав потребителей», товар должен соответствовать заявленным характеристикам. Если управление «умным» домом через приложение было частью покупки, а теперь оно недоступно из-за блокировки серверов, это может быть недостатком, дающим право на возврат денег. Однако юридические споры не согреют дом, если отключилась автоматика отопления. Жители сталкиваются с реальным дискомфортом, когда «умный» домофон перестает реагировать на команды. Чтобы комфорт не зависел от воли провайдеров, можно рассмотреть переход на локальные системы управления, — поделился Бондарь.

Он отметил, что облачная модель при средней стоимости подписки от 399 до 599 рублей в месяц за три года обойдется примерно в 25 тыс. рублей, учитывая возможное повышение цен. В то же время, по словам эксперта, покупка собственного сервера-хаба потребует лишь разовых вложений до 20 тыс. рублей и позволит эксплуатировать систему без ежемесячных платежей.

Вопрос актуален и для общедомового имущества — систем видеонаблюдения и «умных» домофонов. Жители многоквартирных домов могут инициировать замену облачного оборудования на автономные решения. Для этого можно направить обращение в управляющую компанию с предложением рассмотреть установку локального сервера внутри дома. Он позволит хранить данные жильцов и управлять общедомовыми сервисами локально, исключая зависимость от внешних платформ и повышая отказоустойчивость систем, — резюмировал Бондарь.

Ранее сообщалось, что с 2028 года в России начнут применять цифровую платформу ГИС ЖКХ для оповещения граждан о долгах за коммунальные услуги и их взыскания. Этот пункт включили в план мероприятий по национальной бизнес-модели, утвержденный правительством РФ.