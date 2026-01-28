Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 07:05

Назван способ защитить умный дом от блокировок

Эксперт по ЖКХ Бондарь: локальный сервер защитит умный дом от блокировок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Локальные системы управления позволят обезопасить «умный» дом от блокировки провайдерами, заявил NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, инициировать установку такого сервера в многоквартирном здании можно через управляющую компанию.

Согласно ст. 4 Закона «О защите прав потребителей», товар должен соответствовать заявленным характеристикам. Если управление «умным» домом через приложение было частью покупки, а теперь оно недоступно из-за блокировки серверов, это может быть недостатком, дающим право на возврат денег. Однако юридические споры не согреют дом, если отключилась автоматика отопления. Жители сталкиваются с реальным дискомфортом, когда «умный» домофон перестает реагировать на команды. Чтобы комфорт не зависел от воли провайдеров, можно рассмотреть переход на локальные системы управления, — поделился Бондарь.

Он отметил, что облачная модель при средней стоимости подписки от 399 до 599 рублей в месяц за три года обойдется примерно в 25 тыс. рублей, учитывая возможное повышение цен. В то же время, по словам эксперта, покупка собственного сервера-хаба потребует лишь разовых вложений до 20 тыс. рублей и позволит эксплуатировать систему без ежемесячных платежей.

Вопрос актуален и для общедомового имущества — систем видеонаблюдения и «умных» домофонов. Жители многоквартирных домов могут инициировать замену облачного оборудования на автономные решения. Для этого можно направить обращение в управляющую компанию с предложением рассмотреть установку локального сервера внутри дома. Он позволит хранить данные жильцов и управлять общедомовыми сервисами локально, исключая зависимость от внешних платформ и повышая отказоустойчивость систем, — резюмировал Бондарь.

Ранее сообщалось, что с 2028 года в России начнут применять цифровую платформу ГИС ЖКХ для оповещения граждан о долгах за коммунальные услуги и их взыскания. Этот пункт включили в план мероприятий по национальной бизнес-модели, утвержденный правительством РФ.

технологии
россияне
квартиры
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
