28 января 2026 в 08:01

В РПЦ высказались о смертоносной энергетике вещей покойников

Иеромонах Евтихий развеял миф о мистической энергетике вещей покойников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вещи покойных не следует наделять мистическими свойствами, так как они не опасны, заявил иеромонах Евтихий. По словам священника, которые приводят «7 новостей», желающие могут их пожертвовать в церкви и благотворительные организации или раздать нуждающимся.

Такого рода пожертвование вполне можно воспринимать как милостыню об упокоении души. Лучше сделать это до 40 дней, когда производится частный суд над душой, — отметил он.

Также митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявил, что российская армия в зоне СВО ведет борьбу не с людьми, а с «духами злобы поднебесной». Архиерей РПЦ также высказался о причинах специальной военной операции: ее истоки лежат в глубокой «духовной катастрофе», корни которой уходят в далекое прошлое на несколько веков.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что главной угрозой для современного общества стало размытие нравственных ориентиров. Он подчеркнул, что именно от следования нравственному закону зависит устойчивость любого социума. Глава РПЦ также отметил, что в России под влиянием модных тенденций нередко продвигаются практики, ведущие к эрозии морали.

