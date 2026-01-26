Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 18:46

Митрополит рассказал о борьбе с бесами на СВО

Митрополит Кирилл заявил, что Россия борется со злобой поднебесной в зоне СВО

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российская армия в зоне СВО ведет борьбу не с людьми, а с «духами злобы поднебесной», заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Как отмечает пресс-служба военного отдела Московского Патриархата, архиерей РПЦ также высказался о причинах специальной военной операции. По его мнению, ее истоки лежат в глубокой «духовной катастрофе», корни которой уходят в далекое прошлое на несколько веков.

Битва, которую мы ведем сегодня, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной, — сказал священнослужитель.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что некоторые соотечественники, демонстрирующие полную отстраненность от происходящего, вызывают удивление у военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции. По словам священнослужителя, гражданам, которые игнорируют сегодняшние реалии, в будущем придется отвечать на серьезные вопросы. Ткачев посетовал, что во многих ресторанах полно людей, которые, скорее всего, даже не задумываются о происходящем и считают, что их это не касается.

В свое время патриарх Кирилл заявил, что главной угрозой для современного общества стало размытие нравственных ориентиров. Патриарх подчеркнул, что именно от следования нравственному закону зависит устойчивость любого социума. Он также отметил, что в России под влиянием модных тенденций нередко продвигаются практики, ведущие к эрозии морали.

СВО
священнослужители
ВС РФ
религия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
«Все сложно»: как живут приморцы, которых 30 лет назад перепутали в роддоме
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.