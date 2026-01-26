Митрополит рассказал о борьбе с бесами на СВО Митрополит Кирилл заявил, что Россия борется со злобой поднебесной в зоне СВО

Российская армия в зоне СВО ведет борьбу не с людьми, а с «духами злобы поднебесной», заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Как отмечает пресс-служба военного отдела Московского Патриархата, архиерей РПЦ также высказался о причинах специальной военной операции. По его мнению, ее истоки лежат в глубокой «духовной катастрофе», корни которой уходят в далекое прошлое на несколько веков.

Битва, которую мы ведем сегодня, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной, — сказал священнослужитель.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил, что некоторые соотечественники, демонстрирующие полную отстраненность от происходящего, вызывают удивление у военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции. По словам священнослужителя, гражданам, которые игнорируют сегодняшние реалии, в будущем придется отвечать на серьезные вопросы. Ткачев посетовал, что во многих ресторанах полно людей, которые, скорее всего, даже не задумываются о происходящем и считают, что их это не касается.

В свое время патриарх Кирилл заявил, что главной угрозой для современного общества стало размытие нравственных ориентиров. Патриарх подчеркнул, что именно от следования нравственному закону зависит устойчивость любого социума. Он также отметил, что в России под влиянием модных тенденций нередко продвигаются практики, ведущие к эрозии морали.