15 сентября 2025 в 22:57

Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы

Протоиерей Ткачев: бойцы СВО спросят с некоторых россиян за отстраненность

Андрей Ткачев Андрей Ткачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участники СВО, вернувшиеся с фронта, испытывают недоумение по поводу части соотечественников, демонстрирующих отстраненность, заявил в авторской программе «Отец Андрей: ответы» протоиерей Андрей Ткачев. Гражданам, игнорирующим реалии специальной военной операции, в будущем придется ответить на возникшие вопросы.

Протоиерей посетовал, что в ресторанах много людей, которые вряд ли понимают, что происходит. Они считают, что происходящее их не касается.

К этим сусликам есть очень большие вопросы, эти вопросы будут заданы в разной форме, — заявил священнослужитель.

Подобный раскол в обществе способен негативно повлиять на моральный климат, предупредил Ткачев. По его мнению, этот вопрос требует серьезного обсуждения без упрощений.

Ранее Ткачев призвал отказаться от западной модели воспитания и разрешить детям работать с семи-восьми лет. По мнению священнослужителя, из-за европейской модели воспитания родители сейчас «возводят детей в ранг домашнего бога». Кроме того, затянувшееся детство мешает дальнейшей семейной жизни: мальчик, выросший в такой парадигме, будет бояться женщин, добавил протоиерей.

