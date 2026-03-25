Житель Петербурга выжил после столкновения с поездом

В Санкт-Петербурге местный житель выжил после столкновения с поездом, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербург-Финляндского ЛО МВД России на транспорте. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Сообщается, что инцидент произошел на 6-м километре второго пикета ж/д перегона Ручьи — Пискаревка. 42-летний петербуржец переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист электропоезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения. Другие подробности произошедшего выясняют в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 34-летний мужчина погиб под колесами электрички, переходя железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Трагедия произошла на 14-м километре первого пикета перегона Товарный — Витебский — Шушары.