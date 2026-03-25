Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 14:32

Житель Петербурга выжил после столкновения с поездом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге местный житель выжил после столкновения с поездом, сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербург-Финляндского ЛО МВД России на транспорте. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Сообщается, что инцидент произошел на 6-м километре второго пикета ж/д перегона Ручьи — Пискаревка. 42-летний петербуржец переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Машинист электропоезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения. Другие подробности произошедшего выясняют в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 34-летний мужчина погиб под колесами электрички, переходя железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Трагедия произошла на 14-м километре первого пикета перегона Товарный — Витебский — Шушары.

Санкт-Петербург
поезда
аварии
столкновения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.