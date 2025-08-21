Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 14:49

Россиянин трагически погиб под колесами электрички в Петербурге

В Санкт-Петербурге 34-летний мужчина погиб под колесами электрички, переходя ж/д пути на красный сигнал светофора, пишет Мойка78 со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по СЗФО. Трагедия произошла на 14-м километре первого пикета перегона Товарный — Витебский — Шушары.

Машинист, заметив пешехода на путях, подал звуковой сигнал и незамедлительно применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось.

В результате пешеход скончался на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. Погибшим оказался уроженец Читинской области.

Ранее в Ленинградской области 38-летнего мужчину насмерть сбил поезд, когда он попытался пересечь железнодорожные пути в неположенном месте. Предполагается, что погибший житель Санкт-Петербурга в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

