25 марта 2026 в 14:29

Студент колледжа умер после удара ножом от одногруппника

Конфликт в колледже Гомеля закончился гибелью студента от ножевого ранения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Гомеле учащийся колледжа ударил ножом своего одногруппника во время практики занятий на учебном полигоне, передает Следственный комитет республики. Раненого доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Сегодня утром между двумя 17-летними учащимися одного из колледжей произошел конфликт во время прохождения практики на учебном полигоне. В результате несовершеннолетний нанес ножевое ранение одногруппнику. Пострадавшего доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, парень скончался, — сказано в публикации.

Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Максимальное наказание по ней в Белоруссии — 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на фуд-корте ТРК «Атмосфера» ножевое ранение получил 17-летний воспитанник школы олимпийского резерва. Конфликт возник с компанией за соседним столом, которой показалось, что на них неправильно посмотрели. Один из молодых людей подошел к спортсмену со спины, схватил его за волосы и нанес несколько ударов ножом по лицу.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

