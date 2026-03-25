Студент колледжа умер после удара ножом от одногруппника Конфликт в колледже Гомеля закончился гибелью студента от ножевого ранения

В Гомеле учащийся колледжа ударил ножом своего одногруппника во время практики занятий на учебном полигоне, передает Следственный комитет республики. Раненого доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Сегодня утром между двумя 17-летними учащимися одного из колледжей произошел конфликт во время прохождения практики на учебном полигоне. В результате несовершеннолетний нанес ножевое ранение одногруппнику. Пострадавшего доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, парень скончался, — сказано в публикации.

Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве. Максимальное наказание по ней в Белоруссии — 15 лет лишения свободы.

