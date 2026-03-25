Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 14:44

Развожаев сообщил о состоянии пострадавшей при взрыве в Севастополе девочки

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Одна из девочек, пострадавших при взрыве в жилом доме Севастополя, прооперирована, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Градоначальник уточнил, что в настоящее время она находится в реанимации.

По словам главы Севастополя, в городской больнице №5 остаются трое детей. Две сестры находились в квартире, где произошел взрыв.

Одну из девочек прооперировали, она в реанимации в стабильном состоянии, мы немного с ней пообщались, — написал Развожаев.

Он отметил, что девочке предстоит реабилитация из-за полученных переломов. Однако медики дают позитивный прогноз и рассчитывают на полное восстановление ее функций.

Губернатор также подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим при взрыве оказана в полном объеме. Жизни пациентов, по его словам, сейчас ничто не угрожает.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что поврежденные в результате взрыва в жилом доме Севастополя квартиры будут отремонтированы. По словам градоначальника, специалисты уже приступили к описи имущества пострадавших.

Россия
Севастополь
Михаил Развожаев
дети
взрывы
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.