Развожаев сообщил о состоянии пострадавшей при взрыве в Севастополе девочки

Развожаев сообщил о состоянии пострадавшей при взрыве в Севастополе девочки Развожаев: пострадавшая при взрыве в Севастополе девочка остается в реанимации

Одна из девочек, пострадавших при взрыве в жилом доме Севастополя, прооперирована, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Градоначальник уточнил, что в настоящее время она находится в реанимации.

По словам главы Севастополя, в городской больнице №5 остаются трое детей. Две сестры находились в квартире, где произошел взрыв.

Одну из девочек прооперировали, она в реанимации в стабильном состоянии, мы немного с ней пообщались, — написал Развожаев.

Он отметил, что девочке предстоит реабилитация из-за полученных переломов. Однако медики дают позитивный прогноз и рассчитывают на полное восстановление ее функций.

Губернатор также подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим при взрыве оказана в полном объеме. Жизни пациентов, по его словам, сейчас ничто не угрожает.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что поврежденные в результате взрыва в жилом доме Севастополя квартиры будут отремонтированы. По словам градоначальника, специалисты уже приступили к описи имущества пострадавших.