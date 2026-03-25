25 марта 2026 в 14:26

В США усомнились в победе над Ираном и задали опасный вопрос Пентагону

Офицер Дэвис поставил под сомнение заявление Хегсета о победе США над Ираном

Здание Пентагона
Заявление главы Пентагона Пита Хегсета, что американские военные нанесли поражение Ирану, вызывает вопросы, отметил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис у себя в соцсетях. По его оценке, слова американского министра войны больше похожи на хвастовство.

Пока наш министр войны хвастается о том, как великолепно мы справились с этими обветшалыми обычными вооруженными силами Ирана, невольно возникает вопрос: как бы наши войска выдержали бой с настоящим равноценным противником — против российских или китайских сил? — написал Дэвис.

Офицер также выразил уверенность, что Москва и Пекин внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Он предположил, что российские и китайские военные наблюдатели, глядя на американское высокомерие и выявленные ограничения в наступательных и оборонительных возможностях США, вероятно, набираются уверенности в своих силах.

Ранее стало известно, что почти 60% американцев недовольны происходящим на Ближнем Востоке. При этом лишь четверо из 10 респондентов одобряют операцию против Ирана. По мнению 92% американцев, боевые действия нужно закончить как можно скорее.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
