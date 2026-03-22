Как американцы относятся к конфликту на Ближнем Востоке CBS: почти 60% американцев не одобряют конфликт США и Ирана

Почти 60% американцев уверены, что конфликт с Ираном развивается по негативному для США сценарию, передает телеканал CBS со ссылкой на исследование. Противоположного мнения придерживаются 43% жителей страны, и лишь 4 из 10 респондентов одобряют операцию на Ближнем Востоке.

По мнению 92% американцев, конфликт нужно закончить как можно скорее. Более двух третей респондентов, а именно 68%, считают, что Белый дом до сих пор не дал четких разъяснений касательно целей США в этом конфликте. Еще 53% опрошенных выступают против отправки американских сухопутных сил в Иран.

Ранее сообщалось, что азиатские союзники США, а именно Южная Корея и Япония, не готовы поддержать американскую военную операцию против Ирана. По словам аналитиков, одна из главных причин — это подорванное доверие к Вашингтону.

До этого президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум. Он заявил, что уничтожит иранские электростанции, начиная с самой крупной, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.