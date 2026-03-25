В Госдуме указали на просчет США в операции против Ирана Депутат Афонин: США переоценили свои возможности в отношении Ирана

Администрация США переоценила свои возможности, начав военную операцию против Ирана, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин в беседе с информационной службой «Вести». Он подчеркнул, что Вашингтон за почти месяц боевых действий не достиг никаких результатов.

Уже очевидно становится, что когда американская верхушка начинала масштабную войну против Ирана, она переоценила свои силы. Надежды на то, что после первых бомбардировок иранская власть падет, оказались тщетными... <...> Мы видим, что уже почти месяц идет война, а на самом деле никакой победы Соединенных Штатов нет, — отметил он.

Ранее отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис отметил, что заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что американские военные нанесли поражение Ирану, вызывает вопросы. По его оценке, слова американского министра войны больше похожи на хвастовство.

До этого стало известно, что почти 60% американцев недовольны происходящим на Ближнем Востоке. При этом лишь четверо из 10 респондентов одобряют операцию против Ирана. По мнению 92% американцев, боевые действия нужно закончить как можно скорее.