Названа цель сообщений о планах США отправить 3 тыс. десантников в Иран

Соединенные Штаты, распространяя информацию о возможной переброске 3 тыс. десантников на Ближний Восток, преследуют цель оказать политическое давление на Иран, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, подобные действия являются частью стратегии принуждения Тегерана к уступкам.

Чтобы провести наземную операцию против Ирана, США должны собрать очень большое количество войск. От 3 тыс. до 5 тыс. морских пехотинцев не сыграют никакой роли, потому что, захватив остров Харк или другие острова в Ормузском проливе, Соединенные Штаты просто подставят солдат под ракетные удары Ирана. Поэтому такие заявление об отправке десантников — это один из способов оказания давления на Иран. Нет, не проведут США военную операцию. В 2003 году, чтобы сделать это против Ирака, Вашингтон собрал 180 тыс. человек на территории Аравийского полуострова. Это заняло полгода. Посмотрим, насколько стойко Иран вынесет такое давление и будет отстаивать свои национальные интересы, — высказался Литовкин.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. По данным американских журналистов, письменный приказ об этом могут отдать в ближайшие часы.