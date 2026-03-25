25 марта 2026 в 14:26

Названа цель сообщений о планах США отправить 3 тыс. десантников в Иран

Военэксперт Литовкин: США хотят надавить на Иран сообщениями об отправке солдат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты, распространяя информацию о возможной переброске 3 тыс. десантников на Ближний Восток, преследуют цель оказать политическое давление на Иран, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, подобные действия являются частью стратегии принуждения Тегерана к уступкам.

Чтобы провести наземную операцию против Ирана, США должны собрать очень большое количество войск. От 3 тыс. до 5 тыс. морских пехотинцев не сыграют никакой роли, потому что, захватив остров Харк или другие острова в Ормузском проливе, Соединенные Штаты просто подставят солдат под ракетные удары Ирана. Поэтому такие заявление об отправке десантников — это один из способов оказания давления на Иран. Нет, не проведут США военную операцию. В 2003 году, чтобы сделать это против Ирака, Вашингтон собрал 180 тыс. человек на территории Аравийского полуострова. Это заняло полгода. Посмотрим, насколько стойко Иран вынесет такое давление и будет отстаивать свои национальные интересы, — высказался Литовкин.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. По данным американских журналистов, письменный приказ об этом могут отдать в ближайшие часы.

Иран
США
Ближний Восток
солдаты
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

