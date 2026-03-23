Матвиенко назвала самого близкого партнера России в Юго-Восточной Азии

23 марта 2026 в 19:40

Матвиенко назвала Вьетнам самым близким партнером России в Юго-Восточной Азии

Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вьетнам является самым близким и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром страны Фам Минь Чинем. По ее словам, отношения двух государств развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

Благодаря многолетним узам дружбы, взаимной поддержке, Вьетнам для нашей страны — это самый близкий, надежный партнер в Юго-Восточной Азии. Наши отношения прошли проверку временем, — отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила, что в России ценят память вьетнамского народа о помощи, которую СССР оказал стране в «героической борьбе с иностранными интервентами», а также в послевоенном восстановлении.

Россия и Вьетнам поддерживают тесные двусторонние отношения на протяжении нескольких десятилетий. В 2024 году страны отмечали 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Бразилия стала ведущим партнером России в Латинской Америке. По его словам, на Бразилию приходится около половины совокупного товарооборота с регионом.

Валентина Матвиенко
Совфед
партнеры
Россия
Вьетнам
Азия
Ядовитые мухи прибыли в Россию вместе с табаком из Танзании
Королевская семья Британии: провал Меган, «грязные» деньги Виндзоров
«Мы разберемся»: министр энергетики США выяснит, кто управляет Ираном
Конюхов захотел обогнуть на плоту Большое тихоокеанское мусорное пятно
Момент жесткого столкновения самолета с пожарной машиной попал на видео
Украинцы могут столкнуться со штрафами за прогулы школы детьми
ЕС указали на место, КСИР «уволил» Трампа, уловка НАТО: что дальше
Беспилотник ВСУ ударил по 74-летней женщине в Донецке
В Сочи пьяный всадник заехал в продуктовый магазин на коне
Захарова указала на железную позицию РФ относительно переговоров по Украине
«Мы были в курсе»: Стармер подтвердил переговоры США и Ирана
Названа причина столкновения грузовика с маршруткой
Британский мед оказался массово загрязнен рецептурными препаратами
Матвиенко назвала самого близкого партнера России в Юго-Восточной Азии
Восемь человек пострадали в ДТП на МКАД
Тысячи частных клиник в России отказались от лицензий на аборты
Пенсионерка погибла при ударе ВСУ в Запорожской области
Детское порно, связи с Эпштейном, помощь ВСУ: биография владельца OnlyFans
Трагедия с военным самолетом произошла в Колумбии
Плей-офф КХЛ: пары первого раунда, фавориты — кто возьмет Кубок Гагарина
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

