Матвиенко назвала самого близкого партнера России в Юго-Восточной Азии

Вьетнам является самым близким и надежным партнером России в Юго-Восточной Азии, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром страны Фам Минь Чинем. По ее словам, отношения двух государств развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

Благодаря многолетним узам дружбы, взаимной поддержке, Вьетнам для нашей страны — это самый близкий, надежный партнер в Юго-Восточной Азии. Наши отношения прошли проверку временем, — отметила Матвиенко.

Председатель Совфеда добавила, что в России ценят память вьетнамского народа о помощи, которую СССР оказал стране в «героической борьбе с иностранными интервентами», а также в послевоенном восстановлении.

Россия и Вьетнам поддерживают тесные двусторонние отношения на протяжении нескольких десятилетий. В 2024 году страны отмечали 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Бразилия стала ведущим партнером России в Латинской Америке. По его словам, на Бразилию приходится около половины совокупного товарооборота с регионом.