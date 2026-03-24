24 марта 2026 в 14:00

Забыла про драники. «Капустники» на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Фото: D-NEWS.ru
Беру фарш и капусту — и готовлю оладьи «Капустники», которые заменяют и пирожки, и котлеты. Получается обалденная вкуснятина: румяные, с хрустящей корочкой снаружи и невероятно сочные внутри.

Капуста придает мясу мягкость и сочность, а легкая сладость овоща оттеняет насыщенный вкус фарша. Готовятся они проще, чем любая выпечка, — никакого теста не нужно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина или смесь), 300 г белокочанной капусты, 1 луковица, 2 яйца, 3 столовые ложки муки, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки черного перца, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, переложите в глубокую миску, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала мягче.

Лук натрите на мелкой терке или мелко порубите. В миску с капустой добавьте фарш, лук, яйца, муку, соль и перец. Тщательно вымешайте массу руками до однородного состояния — она должна быть густой, как на котлеты.

Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте оладьи столовой ложкой, формируя лепешки, и обжаривайте с двух сторон по 4–5 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или любым соусом. Эти оладьи исчезают со стола в мгновение ока.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
