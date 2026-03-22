Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

Творожный кулич с начинкой «Пломбир» — это идеальный пасхальный десерт, который остается нежным, влажным и невероятно вкусным даже на третий день.

Секрет в том, что в готовый кулич наполняется сливочным кремом, напоминающим по вкусу мороженое «Пломбир». Крем пропитывает выпечку изнутри, делая каждый кусочек сочным и ароматным, и кулич не черствеет.

Для кулича понадобится: 300 г творога, 2 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин, 100 г цукатов или изюма.

Для крема «Пломбир»: 200 мл сливок 33%, 100 г сгущенного молока.

Рецепт: творог разотрите с сахаром, яйцами и мягким маслом. Добавьте муку с разрыхлителем, ванилин, цукаты, замесите тесто. Разложите по формам, заполняя их на 2/3. Выпекайте при 180°C 30-40 минут. Для крема взбейте холодные сливки до устойчивых пиков, аккуратно введите сгущенку, перемешайте. Переложите крем в кондитерский шприц с тонкой насадкой.

В полностью остывших куличах проделайте несколько отверстий сверху и введите крем внутрь. Сверху куличи можно украсить глазурью и посыпкой.

