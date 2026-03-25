25 марта 2026 в 14:46

Москвичам пообещали аномально теплую погоду до конца марта

Синоптик Варакин: в Москве до 29 марта температура будет выше нормы

В Москве и Подмосковье до 29 марта ожидается температура выше нормы, заявил «Радио 1» синоптик Юрий Варакин. Он уточнил, что сейчас столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля-начала мая.

У нас все еще продолжается концерт апрельской погоды. Может быть до майских температур она чуть-чуть не дотягивает, но даже для апреля текущие показатели на семь-восемь градусов выше нормы. Снег уходит по два-три сантиметра ежедневно. К 1 апреля может остаться совсем мало осадков в местах, куда не попадает солнце. Фактически сугробы уже стали меньше 20 сантиметров, — подчеркнул Варакин.

По словам эксперта, снежный покров в московском регионе распределен неравномерно. Меньше всего осадков на западе и юго-западе столицы. В то же время на востоке Подмосковья — на границе с Владимирской и Ярославской областями — снег может продержаться до второй недели апреля.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что первые весенние дожди накроют Москву уже в апреле. По ее словам, до тех пор жителям столицы нужно радоваться теплой и сухой погоде.

