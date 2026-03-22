22 марта 2026 в 16:15

Москвичам рассказали, когда в столицу придут весенние дожди

Синоптик Позднякова: первые весенние дожди накроют Москву в апреле

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Первые весенние дожди накроют Москву уже в апреле, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, которые приводит «Вечерняя Москва», до тех пор жителям столицы нужно радоваться теплой и сухой погоде.

Сейчас нужно радоваться теплой и сухой погоде. Давайте не торопить события, когда начнутся весенние дожди, мы будем вспоминать этот сухой март и ждать окончания осадков, — считает Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье, 22 марта, москвичей ждет ясная погода без осадков и температурный максимум до +13 градусов. По его словам, такой температурный фон значительно выше климатической нормы для этого времени года.

До этого в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили, что в ближайшее время снова ожидаются магнитные бури и всплеск полярных сияний. Согласно прогнозу ученых, в сторону Земли движется еще одно облако плазмы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо место захоронения патриарха Грузии
Стало известно о гибели командира спецназа «Хезболлы»
Европе предрекли апокалипсис из-за одного решения
Жителей Ленобласти предупредили о замедлении интернета из-за БПЛА
Москвич получил в банке долг в триллион рублей без копейки из-за сбоя
Папа римский сделал громкое заявление о страданиях на Ближнем Востоке
Десятки жильцов эвакуируют из горящего здания в Петербурге
Крах украинской пехоты и новый страх ВСУ: новости СВО на вечер 22 марта
Власти озвучили сумму, потраченную на помощь пострадавшим от пастереллеза
«Другой тип гегемонии»: президент Финляндии признал, что США изменились
Инженер объяснил, почему американские «терминаторы» не спасут Украину
Москвичам рассказали, когда в столицу придут весенние дожди
Американский Patriot чуть не устроил бойню в Бахрейне
Украина внезапно отказалась обучать военных за рубежом
Названо количество жертв крушения военного вертолета в Катаре
Пермского рыбака чуть не унесло на льдине в Удмуртию
Трамп нашел «величайшего врага» США внутри страны
В ГД ответили, как особые экономические зоны меняют жизнь небольших городов
Что известно о крушении катера на Мальдивах
Левин из «Интернов» упал на финансовое дно в Великобритании
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

