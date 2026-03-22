Москвичам рассказали, когда в столицу придут весенние дожди

Первые весенние дожди накроют Москву уже в апреле, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, которые приводит «Вечерняя Москва», до тех пор жителям столицы нужно радоваться теплой и сухой погоде.

Сейчас нужно радоваться теплой и сухой погоде. Давайте не торопить события, когда начнутся весенние дожди, мы будем вспоминать этот сухой март и ждать окончания осадков, — считает Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье, 22 марта, москвичей ждет ясная погода без осадков и температурный максимум до +13 градусов. По его словам, такой температурный фон значительно выше климатической нормы для этого времени года.

До этого в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили, что в ближайшее время снова ожидаются магнитные бури и всплеск полярных сияний. Согласно прогнозу ученых, в сторону Земли движется еще одно облако плазмы.