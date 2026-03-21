21 марта 2026 в 20:36

Россиян призвали приготовиться к скорой «волне» магнитных бурь

ИКИ РАН: через несколько часов начнутся новые магнитные бури

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Через несколько часов снова ожидаются магнитные бури и всплеск полярных сияний, сообщил Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По информации ученых, в сторону Земли движется еще одно облако плазмы.

Посмотрим, что на них будет через два-три часа. В этот же период может начаться второй, еще более сильный, чем вчера, всплеск полярных сияний, — предупредили в лаборатории.

Ранее мощная магнитная буря вызвала северное сияние в Московской, Омской, Владимирской и Смоленской областях. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что после полуночи интенсивность бури выросла.

До этого в ИКИ РАН отметили, что солнечная активность за два года обрушилась до самых низких значений. Солнце, которое в начале 2026 года устанавливало рекорды по силе радиационных штормов и количеству мощных вспышек, неожиданно вошло в состояние «глубочайшей депрессии».

Также сообщалось, что в околоземном пространстве зафиксирована рекордная за последние десятилетия солнечная активность. Начался радиационный шторм высшего, четвертого уровня (S4), который не наблюдался с 2001 года.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучены имена победителей на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Умер спецпрокурор США Мюллер, расследовавший дело Трампа о выборах 2016 года
Россиян призвали приготовиться к скорой «волне» магнитных бурь
Силой увезенных из Славянска детей вывозят «в никуда»
В МИД Турции спрогнозировали сроки окончания войны на Ближнем Востоке
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
«Воспаленная фантазия»: Захарова высказалась о «звонках» Сийярто Лаврову
Арестован топ-менеджер «Знания» с прошлым в администрации президента
Жительница Тегерана ценой жизни засняла крупную бомбежку
ЦРУ и МОССАД попытались разгадать «тайну» Моджтабы Хаменеи
В Иране назвали условие восстановления судоходства в Ормузском проливе
Возмездие Хаменеи, Иран переиграл США, укол от меланомы: что дальше
Атакованный российский «Арктик Метагаз» ветром уносит к берегам Ливии
Кенийский островок оказался завален тысячами люксовых автомобилей
Россиянки массово «скупают» сперму лосося в погоне за красотой
Назван алкогольный коктейль, который может запросто остановить сердце
В Сумской области ликвидирован офицер ВСУ
Россиян предупредили об уголовных последствиях за сорванные подснежники
Иран выпустил купюру рекордного номинала
Ураганный ветер и холод до +10? Погода в Москве в августе: чего ждать
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

