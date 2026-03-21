Россиян призвали приготовиться к скорой «волне» магнитных бурь ИКИ РАН: через несколько часов начнутся новые магнитные бури

Через несколько часов снова ожидаются магнитные бури и всплеск полярных сияний, сообщил Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По информации ученых, в сторону Земли движется еще одно облако плазмы.

Посмотрим, что на них будет через два-три часа. В этот же период может начаться второй, еще более сильный, чем вчера, всплеск полярных сияний, — предупредили в лаборатории.

Ранее мощная магнитная буря вызвала северное сияние в Московской, Омской, Владимирской и Смоленской областях. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что после полуночи интенсивность бури выросла.

До этого в ИКИ РАН отметили, что солнечная активность за два года обрушилась до самых низких значений. Солнце, которое в начале 2026 года устанавливало рекорды по силе радиационных штормов и количеству мощных вспышек, неожиданно вошло в состояние «глубочайшей депрессии».

Также сообщалось, что в околоземном пространстве зафиксирована рекордная за последние десятилетия солнечная активность. Начался радиационный шторм высшего, четвертого уровня (S4), который не наблюдался с 2001 года.