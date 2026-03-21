Северное сияние заметили в нескольких регионах России

Мощная магнитная буря вызвала северное сияние в Московской, Омской, Владимирской и Смоленской областях, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, после полуночи интенсивность бури выросла.

Вечером 20 марта геомагнитная обстановка резко обострилась: возмущения магнитосферы усилились до уровня умеренной бури (G2). После полуночи 21 марта их интенсивность продолжила расти, и к трем часам ночи была зафиксирована сильная магнитная буря (G3), которая сохраняется в настоящее время. Согласно прогнозам, пик космического шторма ожидается в первую половину дня 21 марта.

До этого в ИКИ РАН отметили, что солнечная активность за два года обрушилась до самых низких значений. Солнце, которое в начале 2026 года устанавливало рекорды по силе радиационных штормов и количеству мощных вспышек, неожиданно вошло в состояние «глубочайшей депрессии».

Ранее сообщалось, что в околоземном пространстве зафиксирована рекордная за последние десятилетия солнечная активность. Начался радиационный шторм высшего, четвертого уровня (S4), который ранее не наблюдался с 2001 года, уточнили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.