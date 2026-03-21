Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 14:13

Северное сияние заметили в нескольких регионах России

Синоптик Леус: сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Мощная магнитная буря вызвала северное сияние в Московской, Омской, Владимирской и Смоленской областях, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, после полуночи интенсивность бури выросла.

Вечером 20 марта геомагнитная обстановка резко обострилась: возмущения магнитосферы усилились до уровня умеренной бури (G2). После полуночи 21 марта их интенсивность продолжила расти, и к трем часам ночи была зафиксирована сильная магнитная буря (G3), которая сохраняется в настоящее время. Согласно прогнозам, пик космического шторма ожидается в первую половину дня 21 марта.

До этого в ИКИ РАН отметили, что солнечная активность за два года обрушилась до самых низких значений. Солнце, которое в начале 2026 года устанавливало рекорды по силе радиационных штормов и количеству мощных вспышек, неожиданно вошло в состояние «глубочайшей депрессии».

Ранее сообщалось, что в околоземном пространстве зафиксирована рекордная за последние десятилетия солнечная активность. Начался радиационный шторм высшего, четвертого уровня (S4), который ранее не наблюдался с 2001 года, уточнили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Россия
синоптики
северное сияние
магнитные бури
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Программист случайно взломал тысячи чайников и пылесосов по всему миру
«Горит частный дом»: Хинштейн раскрыл последствия налета БПЛА на Курск
Озвучено количество погибших от ударов США и Израиля мирных иранцев
Полиция накрыла нелегалов в центре Петербурга
Россиянин попал в больницу с минно-взрывной травмой после атаки БПЛА
Маск достал «кошелек спасителя» для брошенных Трампом госслужащих
Названа причина огненного ДТП с бензовозом в Ростовской области
Северное сияние заметили в нескольких регионах России
В Госдуме назвали важный нюанс изучения родного языка в школах
Появились новые подробности об атаке на штаб разведки Ирака
Замена ключей от домофона обошлась пенсионерке в 18 млн рублей
В российских школах появятся новые учебники по языкам республик
Массированный налет БПЛА, взрыв в Уфе: как ВСУ атакуют Россию 21 марта
Появились кадры с места взрыва бензовоза на трассе в Ростовской области
Бойцы «Хезболлы» схлестнулись с израильской армией в ливанском Хияме
Российский полицейский помог сбежать задержанному, отдав ему свою одежду
Раскрыто, сколько времени россияне проводят в сломавшемся лифте
«Это не так»: Западу отказали в статусе гаранта международного права
Что известно о росте цен на экспорт рыбы из Южной Кореи
ВСУ переводят в штурмовики ценных специалистов
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.